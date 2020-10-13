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Экономика
Сюжет: Беспорядки после выборов

Из-за событий 5-7 октября более 5 тысяч человек остаются без работы

Более 5 тысяч работников предприятий горнодобывающей отрасли остаются пока без работы в результате событий 5-7 октября. Об этом сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

Он напомнил, что на месторождении Джеруй подвергся нападению склад, подожжена золотоизвлекательная фабрика, уничтожено несколько единиц дорогостоящей тяжелой техники. Убытки составили ориентировочно от $15 до 20 миллионов.

По информации руководства ОсОО «Фулл Голд Майнинг», по предварительным подсчетам компании нанесен ущерб в 114 миллионов сомов. Значительно пострадали и другие предприятия.

«Компаниям приходилось самостоятельно защищать свои объекты и своих сотрудников. И сейчас они своими силами подсчитывают убытки и предпринимают меры по возобновлению работы. Мы считаем, что должна быть создана межведомственная рабочая комиссия, которая подсчитала бы нанесенный компаниям ущерб, определила основные причины и выработала рекомендации и предложения по скорейшему запуску предприятий и недопущению таких ситуаций в будущем», — подчеркнул Эльдар Таджибаев.

«Горнорудная промышленность является приоритетной бюджетообразующей отраслью экономики Кыргызстана и показателем инвестиционной привлекательности. Десятки тысяч кыргызстанцев заняты в горнорудном секторе и в смежных отраслях. Необходима всесторонняя государственная поддержка горнорудных предприятий», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/169104/
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