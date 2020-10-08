Профсоюзы горнорудки просят не допускать рейдерских захватов предприятий

Представители профсоюзных организаций горнорудного сектора выступили с обращением к президенту, депутатам, правительству, политическим партиям, членам Координационного совета, лидерам молодежных движений и иным политическим силам.

Они обращают внимание, что сейчас в условиях серьезных изменений в системе государственного управления значительно пострадали предприятия горнодобывающей отрасли. Горно-металлургическая промышленность является стратегической, приоритетной, бюджетообразующей отраслью экономики Кыргызстана.

К сожалению, большинство горнорудных компаний подверглось нападениям со стороны различных групп людей.

«Офисы ЗАО «Кумтор Голд Компани», ГП «Кыргызкомур», ОАО «Кыргызалтын» и других предприятий отрасли подверглись нападениям. За последние два дня группы местных граждан несанкционированно проникли на производственные объекты ГП «Кыргызкомур», ОсОО «Фулл Голд Майнинг», KAZ Minerals, ОсОО «Алтынкен», ОсОО «Альянс Алтын», ОсОО «Эти Бакыр-Терек-Сай», Аффинажный завод», — напомнили профсоюзы.

Некоторые предприятия пострадали серьезно. Компании вынужденно приостановили работу.

«Остановка деятельности горнорудных предприятий может привести к выпадению значительных сумм из доходной части бюджета, что приведет к его дефициту. Могут последовать многочисленные иски в международные суды, десятки тысяч наших граждан и местных подрядных организаций малого и среднего бизнеса, обслуживающих отрасль, могут остаться без работы», — подчеркнул председатель Центрального комитета профсоюзов горнорудной отрасли Эльдар Таджибаев.

Конфликты на местах, противостояние между сторонами могут привести к человеческим жертвам, а это недопустимо.

«Установление легитимной власти, распределение полномочий между политическими силами в сложившейся ситуации, конечно, важная и актуальная задача. Но обеспечение мира и стабильности, защита прав и интересов рядовых граждан, организаций, в целом сохранение суверенитета и целостности государства имеют первостепенное значение», — считают представители профсоюзов.

«Мы, представители трудовых коллективов горно-металлургической отрасли Кыргызстана, обращаемся к вам с призывом ставить интересы народа и государства превыше всего. Отбросить все амбиции, личные и корпоративные интересы, объединиться и принять согласованное оптимальное решение по формированию легитимных органов управления страной. Не допускать самовольные назначения на руководящие посты, рейдерские захваты, несанкционированные проникновения на производственные объекты, незаконные действия в отношении учреждений, организаций, предприятий, защитить и сохранить бизнес», — говорится в обращении.