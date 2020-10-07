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Экономика
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бизнес призывает обеспечить защиту частной собственности в Кыргызстане

Международный деловой совет (МДС) призывает все государственные органы страны обеспечить защиту частной собственности, особенно крупным экономическим объектам республики. Об этом говорится в обращении МДС.

Международный деловой совет выражает обеспокоенность в связи с сообщениями в СМИ о том, что сразу несколько крупных предприятий подверглись захвату со стороны неизвестных лиц. Сообщается о нападении на компании, разрабатывающие золоторудные месторождения Джеруй, Иштамберды, Джамгыр, Терексай и другие. Приостановлены работы в целях безопасности на месторождении Бозымчак. Поступила информация о попытках захвата ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom), офиса «Кумтор Голд Компании» в Бишкеке и других.

Приостановка этих предприятий грозит срывом намеченных планов и серьезными экономическими последствиями.

«Мы призываем к восстановлению законности на этих производствах, а также обеспечению сохранности имущества и бесперебойной работы других крупных предприятий страны. Бюджет Кыргызстана может потерять огромные суммы, а инвестиционный имидж страны резко ухудшится. Это особенно опасно в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией», — говорится в обращении МДС.

Бизнес также призывает правоохранительные органы и местные власти гарантировать безопасную и непрерывную деятельность промышленных предприятий, ведь именно соблюдение законности в экономике поможет обеспечить Кыргызстану посткризисное развитие.

«МДС совместно с другими бизнес-ассоциациями и народными дружинами прилагает все усилия в этом направлении. Мы считаем, что необходимо объединение всех сторон для возвращения Кыргызстана в правовое поле в соответствии с действующей Конституцией и законами. Прежде всего, государственные органы должны обеспечить бесперебойную работу правоохранительных органов. Компании, которые столкнулись с фактами незаконного захвата и нарушения прав собственности, могут параллельно с обращениями в другие организации связаться напрямую с МДС», — подчеркнули в совете.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/168142/
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