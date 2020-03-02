Кому и как власти Кыргызстана пытались продать аэропорт «Манас»

Правительство Кыргызстана вновь загорелось идеей создать из аэропорта «Манас» транзитный хаб. На этот раз компанию хотят отдать во внешнее управление. Однако сама идея поиска инвесторов для аэропорта не нова. Говорят о ней как минимум с 2013 года.

Чем заменить американскую базу

Первые разговоры о том, что аэропорт надо отдать зарубежным инвесторам, появились еще в 2013-м. Логика властей была понятна. Из страны собирались уходить американские военные. Дыру в бюджете нужно было чем-то заполнить.

Тогда правительство Джоомарта Оторбаева активно сотрудничало с Международной финансовой корпорацией (IFC). Компания предложила кабмину варианты развития авиасообщения и горного сектора. Правительство уже тогда хотело преобразовать аэропорт в хаб. Но идея иностранных консультантов премьеру не понравилась.

Идея реконструкции аэропорта «Манас», предложенная Международной финансовой группой, нереалистична. Джоомарт Оторбаев

«IFC предлагает приватизировать международный аэропорт «Манас», а затем создавать хаб. Но это отстраненная от реальности точка. Аэропорт должен находиться в государственных руках. Отдавать его в частные руки — процесс будущего. Сейчас нам подходит только государственное управление», — заявил тогда премьер-министр.

Между «Роснефтью» и Турцией

Несмотря на недовольство предложением IFC, от идеи сделать «Манас» транзитным хабом правительство Кыргызстана не отказалось. В 2014 году власти продолжили переговоры с потенциальными инвесторами.

Сначала планировалось, что вложиться в модернизацию аэропорта может крупная российская компания «Роснефть». Однако тут же разразился скандал. Депутат Дастан Бекешев заявил, что российской компании отдадут 51 процент акций аэропорта.

После поднявшейся шумихи россияне отказались от сделки.

Однако власти Кыргызстана продолжили переговоры с «Роснефтью». Но не только с ней. Вложиться в «Манас» предлагали также китайским компаниям, Турции, Арабской координационной группе. Ни одна из сторон не отказалась от сделки. Тогда власти Кыргызстана решили объявить конкурс для желающих.

Для этого провели открытые инвестиционные слушания по созданию трансконтинентального авиахаба на базе ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Свои заявки на создание хаба на базе «Манаса» тогда подали сразу девять компаний.

Желание участвовать в его создании изъявили российские компании «Роснефть» в сотрудничестве с «Новапорт», ОАО «РОСНАНО», китайские организации CMEC и CAMCE, турецкие TAVAirportsHolding и Celebi, молдавская группа компаний «Авиа Инвест», казахские ТОО «Ынтымак-91» и Financial and Industrial Partnership.

Однако на том дело и заглохло. Через год после слушаний, в ноябре 2015 года, Министерство экономики пыталось убедить журналистов, что проект не провалили. Просто решение еще не приняли.

«Сейчас идут переговоры и поиск инвестора. Думаю, в итоге мы найдем оптимальный вариант. Но я не стал бы говорить о провале проекта по созданию авиахаба», — заверял тогда заместитель министра Кылычбек Джакыпов.

Однако на дворе 2020-й, а итогов тех слушаний так и нет.

Дубль три

В 2017 году тогда уже экс-премьер-министр Темир Сариев заявил, что аэропорт «Манас» нуждается в толковом менеджменте международного класса. По его словам, нельзя сказать, что сегодняшнее руководство не справляется. Улучшения есть, но все же иностранные специалисты должны быть в составе менеджмента.

«Они привлекут инвестиции. «Манас» может стать в ближайшей перспективе центральноазиатским хабом. Конечно, у населения есть определенный страх перед иностранными управленцами. Сбивают сильно с толку псевдоспециалисты. Нам надо перестать на такие моменты реагировать. Надо уходить от политики. Мы стопроцентные владельцы, только вместо гендиректора из числа отечественных кадров будет профессиональный управляющий. Наемник то есть. Но при этом менеджер международного класса», — заявлял Темир Сариев.

Тогда же появились сообщения, что все аэропорты Кыргызстана могут отдать турецкой компании TAV Airports Holding.

Вопрос передачи инвесторам двух аэропортов обсуждался 21 ноября 2017 года на встрече премьер-министра Сапара Исакова и директора компании TAV Airports Holding Мустафы Сенера. Турецкий инвестор на встрече сообщил, что готов модернизировать аэропорты «Манас» и «Ош».

Однако вскоре правительство сменилось и о затее на время забыли.

Однако уже в сентябре 2018-го между ОАО «МАМ» и турецкой компанией Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş подписан меморандум о сотрудничестве на $50 миллионов.

Но и эта идея пока так и осталась нереализованной. Правительство решило найти нового инвестора для аэропортов.

Прошло семь лет

В январе 2020 года кабмин вновь решил удивить кыргызстанцев. Оказалось, что еще в 2019-м образована специальная рабочая группа, которая занималась изучением вопроса о передаче аэропорта «Манас» во внешнее управление.

В итоге рабочая группа решила, что есть смысл отдать аэропорт «Манас» во внешнее управление. Есть только одно но — разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта, возможные условия и модель работы вновь будет IFC.

Рабочая группа определила Международную финансовую корпорацию в качестве советника правительства.

Вот и получается, что нереалистичная идея 2013-го сейчас неожиданно становится реальностью. Или очередная идея создания хаба пополнит склад нереализованных правительством проектов?