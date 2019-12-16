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Экономика

Новые правила торговли топливом приведут к закрытию бизнеса по продаже газа

Вводимые с 1 января 2020 года новые правила торговли топливом приведут к закрытию малых компаний по продаже сжиженного газа. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Кыргызской ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсен Бакиров.

По его словам, в сентябре 2019-го принято постановление правительства об учете и контроле нефти и нефтепродуктов. Им предусматривается внедрение автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов. Документ обязывает всех, кто торгует топливом, за свой счет приобрести, установить и запустить на всех заправках онлайн-систему.

«Стоимость одного такого комплекта специализированного компьютеризированного оборудования, кассовых аппаратов и программного обеспечения для газовых заправок составляет 150-200 тысяч сомов. Установка АСУ в короткие сроки по такой цене будет непосильным бременем для малого бизнеса. Это приведет к тому, что такие компании вынуждены будут закрыться», — подчеркнул Эсен Бакиров.

При этом он отметил, что контрабанды сжиженного газа в стране нет. Надзорные органы ведут постоянный мониторинг ввоза и оборота продукта. Газ ввозится только по железной дороге, разгружается на специализированных зарегистрированных газонаполнительных станциях. Его дальнейшая реализация отражается в налоговых отчетах.

«Из-за решения кабмина создастся дефицит торговых точек, а цена на сжиженный газ однозначно вырастет. Мы не исключаем, что она вновь повысится до 26-27 сомов за литр, как это было несколько лет назад», — заключил Эсен Бакиров.

Предприниматели просят правительство отложить внедрение АСУ для торговли сжиженным газом до 2022 года. Это время необходимо для тщательной организации процесса, подготовки и реализации постановления кабмина.
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