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Экономика

Centerra Gold не владеет активами или объектами в Монголии

Centerra Gold Inc. не владеет какими-либо активами или объектами в Монголии, а также не ведет коммерческой деятельности в стране с октября 2018 года. Об этом сообщили в ЗАО «Кумтор Голд Компани».

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что апелляционный суд Монголии отозвал четыре лицензии Centerra Gold в пользу НПО. Сообщалось, что речь идет о лицензии на добычу полезных ископаемых на горе Ноен. Эта гора считается священным местом и расположена в сомоне Мандал аймака Сэлэнгэ на севере Монголии.

Однако в самой компании напомнили, что Centerra Gold Inc. является публичной канадской компанией. Она зарегистрирована на фондовой бирже города Торонто (TSX). На сегодня компания владеет рудниками Кумтор, Маунт Миллиган и Оксют, а также многими другими месторождениями по всему миру.

«Ранее Centerra Gold Inc. принадлежало бизнес-подразделение в Монголии, владельцами которого числились две монгольские дочерние компании. Они назывались Centerra Gold Mongolia LLC и Boroo Gold LLC. В октябре 2018 года Centerra Gold Inc. полностью продала свое монгольское бизнес-подразделение частной сингапурской компании OZD GROUP PTE Ltd. Сделка была завершена путем продажи обеих компаний — Centerra Gold Mongolia LLC и Boroo Gold LLC», — подчеркнули в компании.
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