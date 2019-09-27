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Экономика

Centerra Gold объявила о смене председателя совета директоров

Золотодобывающая компания Centerra Gold Inc. объявила о том, что Майкл С. Парретт сменит Стивена А. Ланга на посту независимого председателя совета директоров 1 октября 2019 года. Об этом говорится в заявлении компании.

Как отмечается, Стивен Ланг, который вступил в совет директоров Centerra в 2008 году и занимал должность председателя с 2012-го, останется членом совета директоров.

«От имени совета директоров я хотел бы поблагодарить Стивена за его значительный вклад в развитие во время пребывания на посту председателя и ранее в качестве главного исполнительного директора компании. Его управление и руководство на уровне совета директоров стали фундаментом успеха Centerra, включая недавнее заключение Стратегического соглашения с правительством Кыргызской Республики», — отметил Скотт Перри, президент и главный исполнительный директор Centerra.

У Майкла Парретта более 35 лет опыта работы в горнодобывающей промышленности, включая должность генерального директора Billiton Base Metals, президента и главного финансового директора Rio Algom Ltd. и Falconbridge Ltd.
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