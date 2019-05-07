В Кыргызстане два средних по запасам месторождения урана

В Кыргызстане нет крупных месторождений, только два средних — Сары-Джазская площадь и Кызыл-Омпольская россыпь. Об этом сегодня на общественных слушаниях заявил заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Карыбек Ибраев.

По его словам, около 8 тысяч тонн урана есть на Сары-Джазской площади и около 13 тысяч тонн с прогнозными ресурсами на Кызыл-Омпольской площади. На сегодня выдано 17 лицензий на поиски и разведку урановых месторождений. Только на разведку урана есть восемь разрешений. Из них три — на работы в Иссык-Кульской области, пять — в Чуйской, одна — в Баткенской.

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«Остальные лицензии выданы на поиск и разведку других полезных ископаемых, где уран является сопутствующим элементом. При этом даже в тех разрешениях, которые выданы на поиск и разведку именно урана, дальше всех продвинулась «ЮрАзия». В остальных только разработаны проекты, работы не ведутся», — заключил Карыбек Ибраев.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории республики.