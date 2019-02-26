За десять лет более трех тысяч кыргызстанцев выехали на работу в Корею

С 2008 по 2018 год 3 тысячи 31 гражданин Кыргызстана выехал на работу в Южную Корею. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор информационно-консультационного центра при Государственной службе миграции Бактияр Толонов.

По его словам, в 2007-м между правительствами Кыргызстана и Южной Кореи заключен меморандум о взаимопонимании. С тех пор документ обновляли четыре раза. За это время провели 12 тестов на знание корейского языка. В них участвовали 15 тысяч 44 человека.

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В рамках меморандума на граждан Кыргызстана, работающих в Корее, распространяются положения законов о трудовых стандартах и об охране труда и минимальной зарплате. Также предусмотрены страховки от несчастных случаев на производстве и вне его, гарантированная и медицинская страховки.

«Необходимый возраст для желающих работать в Корее — от 18 до 39 лет. Им нужно сдать тест на знание корейского языка, и они не должны иметь истории пребывания в Корее по визам типа E-9 и E-10 в совокупности более пяти лет. Кроме того, одни из условий — успешное прохождение медицинского освидетельствования, отсутствие судимости и депортации из Кореи. Тест на знание корейского языка проводят один раз в год. По его итогам человек попадает в специальный реестр, из которого работодатели могут выбрать себе сотрудников», — отметила ведущий специалист информационно-консультационного центра при Госслужбе миграции Нагима Ашимбекова.

Как она рассказала, Кыргызстан своих граждан трудоустраивает только в сфере производства — на заводы и фабрики. Минимальная заработная плата установлена в $1,2 тысячи.