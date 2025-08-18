Минтруда России намерено в 2026 году снизить долю мигрантов на рабочих местах

Министерство труда и социальной защиты России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, а в некоторых отраслях свести ее до нуля. Например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проект соответствующего постановления правительства РФ также предлагает ограничить долю трудовых мигрантов в строительстве до 50 процентов (в 2025 году она составляла до 80 процентов), а в организациях общепита как минимум половину рабочих мест предоставлять только россиянам.

Ранее Минтруд предложил ограничить трудоустройство иностранцев из визовых стран без знания русского языка на должности, предполагающие социальное взаимодействие и коммуникацию с российскими гражданами

В сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки ограничение на работу мигрантов составит не более 40 процентов (вместо прежнего уровня — до 50 процентов).

Кроме того, проектом постановления предлагается установить региональные особенности в 29 субъектах России, в 14 из которых допустимая доля иностранных работников в отдельных видах деятельности снижается. Среди них перечислены Удмуртская Республика, Забайкальский, Красноярский и Приморский края, Еврейская автономная область, Амурская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.