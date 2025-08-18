10:25
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Общество

Минтруда России намерено в 2026 году снизить долю мигрантов на рабочих местах

Министерство труда и социальной защиты России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, а в некоторых отраслях свести ее до нуля. Например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проект соответствующего постановления правительства РФ также предлагает ограничить долю трудовых мигрантов в строительстве до 50 процентов (в 2025 году она составляла до 80 процентов), а в организациях общепита как минимум половину рабочих мест предоставлять только россиянам.

Ранее Минтруд предложил ограничить трудоустройство иностранцев из визовых стран без знания русского языка на должности, предполагающие социальное взаимодействие и коммуникацию с российскими гражданами

В сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки ограничение на работу мигрантов составит не более 40 процентов (вместо прежнего уровня — до 50 процентов).

Кроме того, проектом постановления предлагается установить региональные особенности в 29 субъектах России, в 14 из которых допустимая доля иностранных работников в отдельных видах деятельности снижается. Среди них перечислены Удмуртская Республика, Забайкальский, Красноярский и Приморский края, Еврейская автономная область, Амурская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339946/
просмотров: 1272
Версия для печати
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге все-таки запретили трудовым мигрантам работать таксистами
В России с начала года с участием мигрантов произошло всего 3,7 процента ДТП
Мониторинг: В ЕАЭС за 2024 год увеличилось количество трудовых мигрантов
В Петербурге запрет мигрантам работать курьерами и таксистами пока не вводят
Более 44 тысяч кыргызстанцев работают в сервисах «Яндекс» в России
В Санкт-Петербурге хотят повысить цену патентов для трудовых мигрантов
В РФ чиновники одобрили предложение об упрощении оформления на работу мигрантов
В Омске кыргызстанцам строительная компания не выплатила зарплату
Госдума предлагает выдавать трудовым мигрантам целевые патенты
За рубежом находятся около 600 тысяч кыргызстанцев
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Мэра и&nbsp;вице-мэра Бишкека на&nbsp;дороге остановили для разборок Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; снижает ставки и&nbsp;запускает акцию &laquo;Back to&nbsp;school&raquo; «Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
KICB приглашает студентов принять участие в&nbsp;конкурсе на&nbsp;стипендию Кванг Янг Чой KICB приглашает студентов принять участие в конкурсе на стипендию Кванг Янг Чой
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; банковские услуги в&nbsp;смартфоне для всех мобильных операторов «Мой О!» — банковские услуги в смартфоне для всех мобильных операторов
TED Talk&nbsp;3: Ценность недвижимости больше не&nbsp;сводится к&nbsp;формуле длина &times; ширина TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
19 августа, вторник
10:22
«Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school» «Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to...
10:16
Проект по обновлению системы адресации стартовал в Кыргызстане
10:15
В Чолпон-Ате погиб 24-летний парень — задержаны трое подростков
09:50
Подозреваемого в серии мошенничеств задержали в Чуйской области
09:44
Украинский вопрос. Лидеры европейских стран прокомментировали встречу с Трампом