Экономических оснований для подачи иска Украины в ВТО к Кыргызстану нет

«Никаких экономических оснований для подачи иска Украины в ВТО в отношении Кыргызстана нет», — заявил 24.kg министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, введение антидемпинговых пошлин на стальные трубы из Украины принималось не отдельными странами, а Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Именно там претензии Украины и должны рассматривать. Кроме того, министр экономики уверен, что Украина использует механизм подачи иска в суд Всемирной торговой организации как способ давления на Россию. Подав иски в отношении Кыргызстана, Армении и Казахстана, она надеется, что страны окажут какое-то воздействие на Россию. При этом чиновник утверждает, что иск Кыргызстану не страшен.

«Де-юре антидемпинговая пошлина присутствует, но де-факто экономическая база для ее исчисления отсутствует. До введения пошлин продукцию из Украины в Кыргызстан не поставляли. Между нами торговли стальными трубами не было. Чтобы говорить об ущербе, надо, чтобы действовала схема: до этого торговали, потом ввели пошлины, и страна потеряла определенную сумму. Но поскольку мы до этого не торговали трубами, то и экономической базы для расчета ущерба нет. Никаких рисков для Кыргызстана иск не несет», — заверил Олег Панкратов.

Украина инициировала судебные споры против Армении, Казахстана и Кыргызстана по пошлинам на стальные трубы. Антидемпинговые пошлины продлены в июне 2016 года по решению Евразийской экономической комиссии еще на пять лет. Тогда сообщалось, что решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования. Пошлины распространяются на обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные трубы и трубы общего назначения из Украины.

В иске Украина отмечает, что такие меры несовместимы с различными положениями антидемпингового соглашения ВТО и статьей 6 генерального соглашения по тарифам и торговле.