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Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Сегодня на вручении стипендий отличившимся студентам президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вновь затронул взаимоотношения с Казахстаном.

Он отметил, что Назарбаев, как любой президент, верит своему окружению, а «окружение президента Назарбаева — олигархи».

Наверное, я был неправ, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева. Он такой же доверчивый человек, как и я. Мы должны жить в мире со всеми соседями. Президенты уходят, а народ остается. Об этом надо всегда помнить.

Алмазбек Атамбаев

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