Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев

На заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев призвал руководителей энергосектора прекратить всех обманывать и раскритиковал доклады председателей ГКПЭН и Нацэнергохолдинга.
«Вы оба выступили по 15 минут и ничего нового не сказали. У вас нет плана развития, вы не говорите нам, как и куда идет наш энергосектор. Вашу сказку слышим уже 20 лет. Я знаю, кто из вас врет, а кто правду говорит».
Ваши отчеты не меняются. Наверное, девушка сидит 10 лет и пишет доклады, меняя только даты.Мухаммедкалый Абылгазиев