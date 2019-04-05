Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев

На заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев призвал руководителей энергосектора прекратить всех обманывать и раскритиковал доклады председателей ГКПЭН и Нацэнергохолдинга.

«Вы оба выступили по 15 минут и ничего нового не сказали. У вас нет плана развития, вы не говорите нам, как и куда идет наш энергосектор. Вашу сказку слышим уже 20 лет. Я знаю, кто из вас врет, а кто правду говорит».