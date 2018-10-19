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Бизнес

Торговая площадь революции, или Как модернизируется гипермаркет «Фрунзе»

Национальная мультиформатная розничная сеть «Фрунзе» объявила об открытии уже второго магазина в новой концепции, получившей название «Фрунзе-Гурме». Согласно ей, торговые точки представлены в новом дизайне и обновленной цветовой гамме. В оптимизированном ассортименте акцент сделан на товары средней и премиальной категории без ущерба для первой цены.

«Фрунзе-Гурме» — это полугастроном с широким выбором товаров собственного производства на каждый день, а также деликатесами со всего мира, способными удовлетворить потребности даже самого искушенного гурмана.

Здесь можно найти не только товары первой необходимости и оригинальные товары для дома, но и готовые блюда ресторанного уровня.

На открытие магазина был приглашен специальный шеф-повар из Европы, который привез незнакомые для кыргызстанцев ингредиенты. Благодаря им блюда получаются уникальными, а пицца готовится строго по итальянскому методу.

Все товары, представленные в новом «Фрунзе-Гурме», прошли тщательную проверку на соответствие качеству.

Если есть лучший продукт в своей категории, его непременно будут продавать здесь.

Результат стремления к совершенству в поиске гастрономических решений — это правильная, здоровая еда, приготовленная по домашним рецептам мам и бабушек. При этом во «Фрунзе-Гурме» готовят вкуснее, чем дома!

Такая глубинная трансформация компании связана с тем, что изменились сами покупатели с их покупательскими привычками. Именно для таких современных покупателей и был открыт новый «Фрунзе-Гурме».

Само пространство гипермаркета тоже изменилось — в новом формате решили отказаться от фирменных цветов, и поэтому здесь был разработан новый индивидуальный брендбук с новым сочетанием цветов и дизайнерским решением.

Одной из важных задач была работа с освещением внутри самого магазина, ведь оно влияет на то, как представлены товары в торговом зале. Новый дизайн имеет лампы в виде пчелиных сот, которые направлены на стеллажи и полки, также пластиковые стеллажи были заменены на деревянные, что несомненно создает ощущение теплоты и особого уюта.

«Главной целью было создание в магазине атмосферы, сочетающей европейский рынок и национальный дух. Вдохновение мы искали в истории покупок у Древнего Востока и современной Европы», — говорят представители гипермаркета.

Сегодня в Кыргызстане 19 гипермаркетов «Фрунзе» в 3-х разных форматах:

  • гипермаркет «Фрунзе», в котором есть все необходимые товары, начиная от продуктов питания, заканчивая бытовыми товарами для дома;
  • «Фрунзе-Экспресс» предлагает товары первой необходимости в режиме 24/7;
  • «Фрунзе-Гурме» — гипермаркет с товарами абсолютно разных категорий, где покупатель сможет найти весь ассортимент. «Фрунзе-Гурме» одна из самых больших торговых площадок в Бишкеке с площадью более 4000 квадратных метров.

«Фрунзе-Гурме» — это совершенно новый опыт покупок!
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