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Бизнес

Юбилейный, 10-й турнир по теннису KARVEN OPEN 2018 открывается на Иссык-Куле

В ЦО «Карвен Четыре Сезона» на озере Иссык-Куль с 5 по 8 июля пройдет X Международный любительский теннисный турнир KARVEN OPEN 2018.

В турнире примут участие любители тенниса из Армении, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, России, США, Туркменистана, Финляндии и Эстонии.

Организаторы в течение 10 лет проводят турнир еще и потому, что это прекрасная возможность познакомить многочисленных иностранных гостей с жемчужиной Кыргызстана – озером Иссык-Куль, и с каждым годом число поклонников отдыха и спорта на нашем озере растет. 
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