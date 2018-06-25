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Бизнес

«Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого

Больше интернет-трафика, ночной безлимит и бесплатные минуты внутри и вне сети – уникальная линейка пакетов «Элдик S/M/L» от MegaCom нацелена на реальные потребности абонентов и поддерживает их стиль жизни.

Пакеты «Элдик S/M/L» позволяют отправлять сообщения в мессенджерах, просматривать ленту в наиболее популярных социальных сетях, делиться видео и фото ровно столько, сколько вам необходимо. Кроме этого, каждый из пакетов включает бесплатные звонки внутри и вне сети, что, несомненно, выгодно для тех, кто часто пользуется и голосовой связью.

Подберите для себя выгодный пакет с учетом своих предпочтений: 

Пакеты «Элдик S/M/L» максимально персонифицированы — любой абонент может самостоятельно распоряжаться предоставленными объемами. Так, если внесетевые минуты из пакета остались неиспользованными, их можно бесплатно поменять на мобильный 4G-интернет посредством набора USSD-комбинации *678*678*Y#вызов  либо отправить SMS на номер 678 с текстом <678*Y> или <678#Y>, где Y – количество внесетевых минут, кратное 5. Курс обмена: 5 минут вне сети = 1 ГБ в 4G.

Приятный бонус в рамках линейки пакетов «Элдик S/M/L» действует до 10 июля 2018 года.

Более детальную информацию о новой линейке пакетов и акции узнавайте на официальном сайте megacom.kg.   
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