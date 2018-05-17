Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»

16 мая 2018 года на территории торгового центра Beta Stores 2 произошел конфликт между сотрудниками ЗАО «Бета Иншаат Ятырымжылык» и журналистами съемочной группы телеканала «Апрель». Сотрудники службы охраны в торговом зале воспрепятствовали деятельности журналистов, повалили их на пол и забрали аппаратуру, после чего удалили запись инцидента. По данному факту проведено внутреннее расследование, по итогам которого причастные к инциденту охранники торгового комплекса были наказаны. Также наша компания провела инструктаж о недопустимости повторения подобных инцидентов в будущем.

ЗАО «Бета Иншаат Ятырымжылык» приносит телеканалу «Апрель» извинения за данный инцидент. Мы обязуемся впредь с уважением относиться к профессиональной чести и правам сотрудников всех без исключения средств массовой информации КР

Также мы обязуемся обеспечить уважительное отношение наших сотрудников к гражданам и гостям Кыргызской Республики. Кроме того, мы обязуемся следить за качеством товаров в наших торговых центрах и обеспечить полное соблюдение прав потребителей.