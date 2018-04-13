В этом году известному кыргызскому ученому, заслуженному деятелю науки КР, профессору, доктору сельскохозяйственных наук Григорию Айказовичу Баляну исполнилось бы 90 лет.

Разносторонний ученый, автор более 200 научных трудов и монографий, двух новых сортов кормовых культур и пяти изобретений, подготовивший 14 кандидатов и двух докторов наук, Григорий Балян на протяжении 20 лет скрупулезно собирал сведения о знаменитых соотечественниках. В результате в 1999-2002 годах, при поддержке своего сына, известного в республике бизнесмена Генриха Баляна, издал две книги — «Армяне в Кыргызстане» и «Армяне в мире — след на земле».

Прошло два десятилетия, уже 7 лет как нет с нами Григория Айказовича Баляна. Весь 2018 год в его родном Аграрном университете проводились яркие спортивные, культурные мероприятия, научные акции, посвященные 90-летию светлой памяти этого удивительного, талантливого, большой души и сердца человека.

По случаю 90-летия отца Генрих Балян, боготворящий, по его собственному признанию, своего родителя, которому обязан всем, чего достиг в этой жизни, выпустил красочно изданную, щедро проиллюстрированную цветными фотографиями книгу «Армяне Кыргызстана. И мира...».

В предисловии к изданию Генрих Григорьевич признается, что по прошествии лет глубоко осознает, насколько мудрым и прозорливым был отец, взявшийся за столь необычный труд, положивший документальное начало исторической летописи армян Кыргызстана. Ему же, как представителю следующего поколения, было значительно легче подхватить и продолжить эту эстафету, внеся в отцовский труд изменения и дополнения, произошедшие за два минувших десятилетия.

Юбилей отца — важная, но не единственная причина, подтолкнувшая сына на издание книги. О второй, не менее существенной, поведал он сам в предисловии. Предварив свое признание притчей о том, что птицы, когда пьют воду, поднимают голову к небу в знак благодарности за то, что они существуют и процветают с множеством других птиц, Генрих Балян подчеркивает: «Вот и я, пользуясь такой возможностью, от имени моих потомков, прибывших первыми в Кыргызстан, от имени моих современников, обретших здесь счастье, процветание себе, своим детям, внукам, поднимаю голову к Небу и выражаю глубочайшую благодарность и низкий поклон этой благодатной кыргызской земле, гостеприимному народу и мудрому правительству за все, что они сделали и делают для комфортной жизни многонационального народа Кыргызстана! СПАСИБО!!!»

Добавить к этим идущим от сердца словам нечего. Все остальное читатель найдет в книге.