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Бизнес

Клуб любителей тенниса «9 рота» скорбит в связи с утратой Улана Чолпонбаева

11 ноября мы понесли невосполнимую утрату. На 41-м году жизни от нас ушел наш Друг и Брат Улан Чолпонбаев. Невозможно представить наши дружеские встречи без его искрометного юмора, остроумия, нескончаемой и созидательной энергии. Такие его качества, как активность и жизнерадостность, предприимчивость и целеустремленность, были для нас примером. Он навсегда останется в наших сердцах.

Мы искренне соболезнуем всей его семье. Помним, скорбим вместе с родными и близкими.

Клуб любителей тенниса «9 рота».
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