11:30
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Бизнес

Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store

Самые искренние чувства не требуют слов, но всегда ценят внимание. С 12 по 15 февраля во всех O!Store действует скидка 14 процентов на любые аксессуары до 3 тысяч сомов.

Идеальный подарок для вашей «половинки», будь то стильные наушники, мощный пауэрбанк или крутой чехол, стал еще доступнее.

День влюбленных — это не только про цветы, но и про заботу, а современные девайсы уж точно способны сделать жизнь комфортнее. Хотите, чтобы любимый человек всегда был на связи? Подарите надежную зарядку. Мечтаете проводить вечера под общую музыку? Выбирайте качественную акустику.

Консультанты всегда рады помочь подобрать подарок под любой бюджет. Акция проходит во всех магазинах сети и на сайте ostore.kg. Подробности: 0705 007 000.

Не ждите 14 февраля, чтобы начать радовать. Заходите в O!Store, забирайте подарки со скидкой и признавайтесь в любви красиво!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 11.02.2016. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/361688/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Популярные новости
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
Бизнес
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
12 февраля, четверг
11:26
Эрулан Кокулов: Верю, что следующий спикер не будет выключать микрофоны Эрулан Кокулов: Верю, что следующий спикер не будет вык...
11:24
Пар над дорогой: прорыв трубы окутал туманом улицу в Бишкеке
11:18
Сделать банки активными инвесторами реального сектора экономики планирует кабмин
11:06
Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
11:02
Депутат Медина Кайрылбекова призвала власти прекратить сажать всех подряд