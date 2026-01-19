16:38
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Бизнес

Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах

Технические специалисты мобильного оператора О! провели масштабные работы по запуску и расширению емкости сети четвертого поколения LTE более чем в 100 населенных пунктах страны. Улучшения затронули все области республики — от крупных городов до отдаленных сел и высокогорных месторождений.

Постоянное развитие инфраструктуры позволяет обеспечивать стабильный высокоскоростной интернет и качественную связь даже в условиях растущей нагрузки на сеть. Ниже представлен список локаций, где были проведены технические работы.

  • Бишкек и Чуйская область. Емкость сети увеличена в столице и городах Кант, Кара-Балта, Токмок, Кемин. Работы также охватили села Нижняя Ала-Арча, Нижняя Серафимовка, Бирдик, Рот-Фронт, Чуй, Байтик, Бекитай, Первомайское, Панфиловское, Александровка, Сокулук, Виноградное, Новониколаевка, Советское, Темен-Суу, Джаны-Джер, Саз, Озерное, Ивановка, Маевка, Восток, Ойронду, Дмитриевка, Арашан, жилмассив «Оскон-Ордо» и дачи «Энергетик».
  • Ошская область. Новое оборудование запущено в Оше, а также в селах Кызыл-Тейит, Куршаб, Терек, Кургак-Демик, Сары-Булак, Мырза-Аке, Эльчибек, Боз-Караган, Шарк, Кызыл-Мехнат и Кара-Ой.
  • Джалал-Абадская область. Связь стала лучше в городах Джалал-Абад, Базар-Коргон, Токтогул и селах Кара-Джыгач, Беш-Мойнок, Арал, Жыгач-Коргон, Турдюк, имени Куйбышева.
  • Иссык-Кульская область. Техническое развитие коснулось сел Орто-Орюктю, Кереге-Таш, Боконбаево, Теплоключенка, Чырпыкты, Бактуу-Долоноту, Джеле-Дебе и Кош-Кель.
  • Нарынская область. Высокоскоростной интернет LTE доступен в селах Ача-Каинды, Баш-Каинды, Ак-Кыя, Баетово, Чолок-Кайын, Кош-Дебе, Баш-Кууганды, Толок (участок Чокой-Булак), Чон-Добо, Чолпон, а также на территории месторождения «Солтон-Сары».
  • Таласская область. Работы проведены в селах Джийде, Кыргызстан, Арал, Нылды, Кайнар, Арчагул, Кек-Дебе, Чымгент, Суулу-Маймак, Кара-Сай, Кек-Сай, Чеч-Дебе и Кызыл-Адыр.
  • Баткенская область. Улучшено покрытие в селе Булак-Башы.

Мобильный оператор О! продолжает системную работу над технологическим лидерством, внедряя современные стандарты связи во всех уголках Кыргызстана для комфорта своих абонентов.

Подключиться и выбрать удобный тариф можно в приложении «Мой О!» удаленно и без похода в офисы благодаря технологии eSIM. Также это можно сделать в любом магазине O!Store.

Служба поддержки О! к вашим услугам круглосуточно в WhatsApp https://wa.me/996700000999 или в Telegram https://t.me/+996700000999, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/358413/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Новогодний график работы O!Store
Зимние каникулы — 2026: оставайтесь онлайн с выгодным роумингом от О!
Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025
Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
Популярные новости
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
19 января, понедельник
16:33
Цифровой учет воды: систему внедрят по всему Кыргызстану в 2026 году Цифровой учет воды: систему внедрят по всему Кыргызстан...
16:31
Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
16:24
В Кыргызстане начнут штрафовать за нарушение требований халал-индустрии
16:23
Более 7,6 миллиона сомов предусмотрят на тренировочные сборы командам КР
16:19
Заметный рост экономики Кыргызстана — Бакыт Торобаев обсудил реформы с МВФ