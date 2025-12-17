Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24

Функционал Optima24 пополнился международными переводами по системе «Золотая Корона».
Отправляйте деньги в Россию, Грузию, Узбекистан и другие страны — в рублях, долларах или валюте страны-получателя.
Как сделать перевод?
- На главном экране нажмите на баннер «Переводы по Золотой Короне».
- Выберите страну, введите номер телефона, фамилию, имя и отчество получателя, нажмите «Далее».
- Укажите сумму и валюту, нажмите «Перевести» и подтвердите.
Если сервис не отображается — обновите приложение Optima24.
Комиссии и лимиты полностью соответствуют условиям в отделении банка.
«Оптима Банк» — ваш надежный партнер!
Лицензия НБ КР № 018.