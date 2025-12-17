Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24

Функционал Optima24 пополнился международными переводами по системе «Золотая Корона».

Отправляйте деньги в Россию, Грузию, Узбекистан и другие страны — в рублях, долларах или валюте страны-получателя.

Как сделать перевод?

На главном экране нажмите на баннер «Переводы по Золотой Короне».

Выберите страну, введите номер телефона, фамилию, имя и отчество получателя, нажмите «Далее».

Укажите сумму и валюту, нажмите «Перевести» и подтвердите.

Если сервис не отображается — обновите приложение Optima24.

Комиссии и лимиты полностью соответствуют условиям в отделении банка.

«Оптима Банк» — ваш надежный партнер!

Лицензия НБ КР № 018.