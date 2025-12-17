13:24
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Бизнес

Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24

Функционал Optima24 пополнился международными переводами по системе «Золотая Корона».

Отправляйте деньги в Россию, Грузию, Узбекистан и другие страны — в рублях, долларах или валюте страны-получателя.

Как сделать перевод?

  • На главном экране нажмите на баннер «Переводы по Золотой Короне».
  • Выберите страну, введите номер телефона, фамилию, имя и отчество получателя, нажмите «Далее».
  • Укажите сумму и валюту, нажмите «Перевести» и подтвердите.

Если сервис не отображается — обновите приложение Optima24.

Комиссии и лимиты полностью соответствуют условиям в отделении банка.

«Оптима Банк» — ваш надежный партнер!

Лицензия НБ КР № 018.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/354924/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
«Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
«Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
«Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
«Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
«Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
Популярные новости
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
Бизнес
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
17 декабря, среда
13:15
Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментировала мэрия Бишкека Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментиров...
13:09
Садыр Жапаров: Были депутаты, которые писали законы в личных интересах
13:08
Во всех областях Кыргызстан откроют президентские лицеи «Акылман»
13:03
Президент указал на коррупцию в мэриях и айыл окмоту
13:01
Президент заявил, что Кыргызстан может погасить внешний долг за один день