18:32
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Бизнес

Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»

Миллион сомов на этой неделе уже в руках победителя — клиента банка из города Ош! Участник акции «20 миллионеров» от «Оптима Банка» получил приз, просто используя приложение Optima24  — оплачивал услуги, совершал переводы и платежи по QR.

Невероятный факт: всего неделю назад этот победитель выиграл один миллион сомов в другой акции от сети АЗС!

Юный чемпион тоже в игре

Держатель карты Visa Optima Gold для ребенка выиграл iPhone 17 Air. Для участия достаточно было просто пользоваться приложением Optima24 и собирать билеты.

Как принять участие?

  • Откройте Optima24 → «Хочу миллион».
  • Получите первый билет.
  • Накапливайте больше билетов за платежи, переводы и QR-оплаты.

Акция продолжается: следующим победителем можете стать вы, а чемпионом — ваш ребенок!

Лицензия НБ КР № 018.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/354816/
просмотров: 599
Версия для печати
Материалы по теме
«Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
«Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
«Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
«Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
«Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Популярные новости
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Бизнес
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
Мобильный оператор&nbsp;О! завоевал международную премию WOW! HR&nbsp;2025 Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025
16 декабря, вторник
18:26
Кыргызстан готовит отчет к соглашению о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ Кыргызстан готовит отчет к соглашению о всеобъемлющих г...
18:13
Дорожный конфликт в Бишкеке закончился арестом на пять суток
18:09
Незавершенный ремонт и грязь на трассе. Чиновникам Канта сделали замечания
18:05
Сарычат-Ээрташскому государственному природному заповеднику 30 лет
17:50
Деятельность департамента лекарств и ГП «Кыргызфармация» проверят