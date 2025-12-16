Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»

Миллион сомов на этой неделе уже в руках победителя — клиента банка из города Ош! Участник акции «20 миллионеров» от «Оптима Банка» получил приз, просто используя приложение Optima24 — оплачивал услуги, совершал переводы и платежи по QR.
Невероятный факт: всего неделю назад этот победитель выиграл один миллион сомов в другой акции от сети АЗС!
Юный чемпион тоже в игре
Держатель карты Visa Optima Gold для ребенка выиграл iPhone 17 Air. Для участия достаточно было просто пользоваться приложением Optima24 и собирать билеты.
Как принять участие?
- Откройте Optima24 → «Хочу миллион».
- Получите первый билет.
- Накапливайте больше билетов за платежи, переводы и QR-оплаты.
Акция продолжается: следующим победителем можете стать вы, а чемпионом — ваш ребенок!
Лицензия НБ КР № 018.