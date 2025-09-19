ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее

Компания ZALKAR ENGINEERING торжественно открыла первый блок жилого комплекса Zalkar Grand, вручив ключи от квартир их первым владельцам. Это событие стало настоящим праздником, особенно для генерального директора компании Нурлана Дунканаева, который считает, что получение ключей от нового жилья — это редкий и ценный момент в жизни человека.

Путь от гаража до современных жилых комплексов

Путь Нурлана Дунканаева в строительстве начался в юности с построек для друзей. Сегодня его компания возводит современные дома в Бишкеке, а среди знаковых проектов прошлых лет — заправки и колесо обозрения на Иссык-Куле, которое в 2009 году стало самым высоким в СНГ с высотой 76 метра.



Принципы и ценности компании

На протяжении 20 лет своей работы ZALKAR ENGINEERING придерживается строгих принципов, которые помогли компании завоевать доверие клиентов. Среди них — начало строительства только при наличии всех разрешительных документов и сдача одного объекта до начала следующего. Фирма также уделяет внимание удобству будущих жильцов: продумывает детские площадки, сады и парковочные места. Например, в Zalkar Grand решено построить 10 этажей вместо возможных 16, чтобы сделать жизнь в доме максимально комфортной.

О росте возможностей приобрести жилье

Нурлан Дунканаев отмечает, что сегодня молодым семьям стало гораздо проще приобрести собственное жилье. В отличие от 90-х годов, когда требовалась полная оплата, сейчас доступны различные формы рассрочки, что делает покупку квартиры намного доступнее.

Дом, который наполняется жизнью

Для Нурлана Дунканаева самое большое счастье — видеть, как построенные им дома наполняются жизнью. Когда он проезжает мимо своих объектов, радуется, видя свет в окнах, шторы и понимая, что в квартирах живут семьи, рождаются дети. Это вдохновляет его.



