Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу

Председатель Общественного комитета Советбек Жамалдинов выразил благодарность компании N-Group за оперативное решение вопроса и принятые меры.

Он отметил, что своевременные действия компании демонстрируют ответственное отношение к жителям и высокий уровень корпоративной культуры.

Строительная компания N-GROUP усилила меры безопасности на строящемся объекте «Гравити». 

Компания проделала следующие работы:

  1. заменила металлические защитные щиты на специальные сеточные ограждения, обладающие повышенной устойчивостью к ветровым нагрузкам;

  2. провела дополнительный инструктаж по технике безопасности со всеми работниками стройплощадки;

  3. установила дополнительные защитные конструкции и усилила крепления строительных элементов;

  4. согласовала дальнейшее производство работ со службой технической безопасности;

  5. назначила ответственное лицо за ежедневный контроль состояния ограждений и временно складируемых материалов.

Такое решение компания приняла для безопасности жителей, живущих в соседних домах. Представители N-GROUP встретились с председателем общественного комитета и жителями жилого комплекса «Флоренция», расположенного поблизости, подробно рассказали о проделанной работе. Жители отметили оперативность принятых мер и остались удовлетворенными.

«Компания N-GROUP всегда ставит безопасность на первое место и строго контролирует ее на всех этапах строительства. Безопасность сотрудников и жителей — наш главный приоритет», — отметил главный инженер компании Калыбек Мамбеталиев.

Компания N-GROUP полностью осознает свою ответственность за обеспечение безопасности жителей и работников, а также подтверждает, что безопасность, качество строительства и соблюдение всех стандартов остаются их ключевыми приоритетами.
