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Бизнес

«Семья Премиум»: домашний и мобильный интернет на три SIM-карты в тарифе от О!

Почему именно «Премиум»? Все просто. В новом тарифе «Семья Премиум» вы получаете самые топовые, самые премиальные предложения и пакеты от О! и Saima.

  • Домашний проводной интернет. Да-да, тот самый, топовый тарифный план от Saima. Скорость до 500 мегабит в секунду, интерактивное ТВ и бесплатный доступ к 5 онлайн-кинотеатрам, гигабитный Wi-Fi роутер и ТВ-приставка бесплатно.
  • Мобильный интернет и связь. Да, это тот самый тариф «Безлимит на все!» сразу на 3 SIM-карты, на каждой из которых безлимитный интернет, бесплатная раздача Wi-Fi, бесплатная связь в сети О! и 100 минут на другие сети.

Это суперудобно, потому что все расходы списываются с одного главного мобильного номера. Это максимально экономит время, потому что не нужно следить и пополнять баланс каждой SIM-карты отдельно, достаточно следить только за одним номером. Тот, кто пополняет баланс по тарифу, всегда знает, сколько уходит средств и семейный бюджет находится под четким контролем с помощью всего одного приложения «Мой O!».

Сколько стоит и как подключиться?

Все премиальные продукты в одном тарифе по суперцене, всего 1 тысяча 990 сомов, куда уже все включено: 3 SIM-карты для мобильной связи и интернета, а также домашний безлимитный проводной интернет. Вы сэкономите до 50 процентов от обычных расходов на связь и интернет! При необходимости семейную группу можно расширить еще на два номера. Подключиться к тарифу «Семья Премиум» можно в любом O!Store.

«Семья Премиум» — выгодно для всей семьи!

***

Подключение к тарифу доступно во всех областях страны для новых абонентов ЗАО SAIMA TELECOM при технической возможности подключения проводного интернета. Районы, в которых доступно подключение тарифа, можно узнать в любом филиале O!Store. Команды управления тарифом, правила подключения дополнительных номеров и другая подробная информация о тарифе «Семья Премиум» на сайте www.o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.
Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321394/
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Бизнес
&laquo;Семья Премиум&raquo;: домашний и&nbsp;мобильный интернет на&nbsp;три SIM-карты в&nbsp;тарифе от&nbsp;О! «Семья Премиум»: домашний и мобильный интернет на три SIM-карты в тарифе от О!
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