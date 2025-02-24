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Бизнес

N Group запускает первый в ЦА проект сервисных апартаментов под брендом Wyndham

Кыргызстан готовится к знаковому событию — запуску первого в Центральной Азии сервиса апартаментов от мирового гостиничного гиганта Wyndham Hotels & Resorts — одной из крупнейших гостиничных сетей мира, владеющей более 9 тысячами отелей в 95 государствах.

«Мы очень активно искали партнеров для реализации подобного формата в Кыргызстане. И после детального изучения N Group мы пришли к абсолютной уверенности, что это одна из наиболее надежных и динамичных компаний. Бизнес делается между людьми, и сотрудники N Group — удивительные люди с прогрессивным подходом», — рассказал директор отдела по странам СНГ фирмы Wyndham Сергей Егоров.

Wyndham и N Group заключили соглашение о сотрудничестве, запуская проект, который кардинально изменит восприятие гостиничного бизнеса и инвестиционных возможностей в регионе.

N Group — динамично развивающаяся компания, признанная журналом Forbes самой быстрорастущей в Центральной Азии в 2023 году. Она сертифицирована по международным стандартам, что гарантирует высочайшее качество строительства и соответствие мировым стандартам.

«Это соглашение — не просто очередной строительный проект, а стратегический шаг, направленный на привлечение крупных инвесторов, развитие туризма и, что самое важное, вывод гостиничного бизнеса Кыргызстана на качественно новый уровень и мировую арену», — сказал генеральный директор N Group Руслан Исаков.

Два проекта — двойной импульс для развития туризма

Соглашение предусматривает реализацию двух проектов.

Первый — Wyndham Bishkek Residence & Suites — расположится в престижном районе Бишкека, на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова. Это будут сервис-апартаменты на 116 люксовых номеров со спа-центром, ресторанами и кафе.

Второй проект, находящийся на стадии разработки, будет реализован на Иссык-Куле. Это станет значительным вкладом в развитие курортного потенциала жемчужины Кыргызстана и привлечет еще больше туристов в регион.

N Group: инновации и надежность

«Для нас это очень важный момент. Мы стремимся вывести Кыргызстан на новый уровень», — поделился генеральный директор N Group.

Стратегическое инвестиционное соглашение с Wyndham Hotels & Resorts — это огромный прорыв не только для туристического сектора, но и для бизнеса в целом.

Руслан Исаков

Своими ожиданиями от реализации проектов также поделился Сергей Егоров, директор отдела по странам СНГ компании Wyndham.

Фото Виктории Максимюк

«Это прежде всего инвестиционный продукт. Он дает преимущество инвесторам в приобретении высококачественной недвижимости под ключ, с высокими стандартами качества строительства и отделки», — сообщил он.

Wyndham Bishkek Residence & Suites: инвестиции в будущее

Проект Wyndham Bishkek Residence & Suites, по заявлению глав компаний, представляет собой уникальный формат — сервис-апартаменты. Это сочетание гостиничного сервиса и комфорта домашнего уюта, идеальный вариант как для краткосрочного, так и для долгосрочного размещения.

«Апартаменты управляются по международным стандартам качества, входят в систему резервирования и бронирования Wyndham, что обеспечивает стабильный поток клиентов. Прогнозируемая доходность для инвесторов составляет от 8 до 15 процентов годовых, в зависимости от рыночных условий», — отметил Сергей Егоров.

Всеми процессами продаж и маркетинга от имени Wyndham и N Group будет управлять компания Marq Bishkek — лидер в области маркетинга, продаж и консалтинга в сфере недвижимости.

Инвесторы смогут приобрести жилье, соответствующее международным стандартам гостиничного бренда, и получать регулярный доход.

Кроме того, председатель Marq Group Эмрах Далкая анонсировал еще одно важное преимущество для инвесторов — карту Wyndham Owner Card.

Фото Виктории Максимюк

Карта предоставит владельцам эксклюзивные привилегии в сети Wyndham по всему миру, включая специальные скидки, VIP-услуги в более чем 9 тысячах отелей, преимущества предварительного бронирования и доступ к глобальным мероприятиям.

«С этим проектом вы становитесь участником не только выгодного инвестиционного предложения, но и престижного глобального общества», — заключил Эмрах Далкая.

Сервис мирового уровня и привлечение туристов

Соучредитель компании Leo Hospitality, которая займется сервисным управлением отеля, Икромжон Агзамов отметил, что сервис-апартаменты будут функционировать под брендом Wyndham Residence, обеспечивая услуги на уровне пятизвездочного отеля.

«Сервис будет соответствовать международным стандартам, обеспечивая пятизвездочный уровень», — сказал он.

Фото Виктории Максимюк

По заявлению Руслана Исакова, появление сервис-апартаментов международного уровня станет важным шагом в развитии туристической инфраструктуры Кыргызстана.

Проект не только привлечет новых туристов и инвесторов, но и задаст высокую планку качества для всей отрасли, способствуя ее дальнейшему росту и совершенствованию.

Один из ключевых аспектов проекта — ориентация на сотрудничество с местными предпринимателями и производителями.

«Закупки сельскохозяйственной продукции будут производиться в Кыргызстане, что в первую очередь направлено на развитие местного рынка», — заявил Руслан Исаков.

Планируется максимальное использование кыргызстанской продукции, включая текстиль, для обеспечения отеля всем необходимым. Это, в свою очередь, должно стимулировать развитие местных производителей и повысить общий уровень сервиса в различных отраслях экономики республики.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/320833/
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