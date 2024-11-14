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Бизнес

Академия ГКНБ объявляет набор курсантов на 2025-2026 учебный год

Академия Государственного комитета национальной безопасности имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева начала прием заявлений от кандидатов на обучение в 2025-2026 учебном году.

Для поступления предъявляются следующие требования:

  • возраст от 17 лет до 21 года;
  • рост от 170 сантиметров и выше;
  • вес не менее 60 килограммов;
  • средний балл аттестата о полном среднем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании (табеля успеваемости) не ниже 4 баллов;
  • отсутствие судимости, в том числе и у близких родственников;
  • отсутствие гражданства иностранного государства, в том числе и у близких родственников.      

Кандидаты, прошедшие собеседование, допускаются на следующие этапы отборочных испытаний:

  • прохождения медицинского освидетельствования;
  • сдача нормативов по физической подготовке;
  • проведение психофизиологического освидетельствования (IQ-тест);
  • проведение специального психофизиологического исследования с применением полиграфа;
  • сдача вступительных экзаменов.            

Кандидатам, проживающим в регионах, необходимо обратиться по нижеследующим адресам:

  • Бишкек: проспект Жибек Жолу, 322, телефон: 0312660475;
  • Чуйская область: улица Кийизбаева, 206, телефон: 0312540719;
  • Ош: улица Баялинова, 5, телефон: 0322273232;
  • Джалал-Абад: улица Байзакова, 53, телефон: 0372256049;
  • Баткен: улица Карманжан Датки, 15/2, телефон: 0362250033;
  • Талас: улица Карла Маркса, 27, телефон: 0342252043;
  • Нарын: улица Ленина, 86, телефон: 0352250419;
  • Каракол: улица Кутманалиева, 148, телефон: 0392251180.

Информация о сроках подачи документов будет опубликована дополнительно.

Подробности доступны на сайте www.gknb.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/311153/
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