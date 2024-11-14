Академия ГКНБ объявляет набор курсантов на 2025-2026 учебный год

Академия Государственного комитета национальной безопасности имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева начала прием заявлений от кандидатов на обучение в 2025-2026 учебном году.
Для поступления предъявляются следующие требования:
- возраст от 17 лет до 21 года;
- рост от 170 сантиметров и выше;
- вес не менее 60 килограммов;
- средний балл аттестата о полном среднем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании (табеля успеваемости) не ниже 4 баллов;
- отсутствие судимости, в том числе и у близких родственников;
- отсутствие гражданства иностранного государства, в том числе и у близких родственников.
Кандидаты, прошедшие собеседование, допускаются на следующие этапы отборочных испытаний:
- прохождения медицинского освидетельствования;
- сдача нормативов по физической подготовке;
- проведение психофизиологического освидетельствования (IQ-тест);
- проведение специального психофизиологического исследования с применением полиграфа;
- сдача вступительных экзаменов.
Кандидатам, проживающим в регионах, необходимо обратиться по нижеследующим адресам:
- Бишкек: проспект Жибек Жолу, 322, телефон: 0312660475;
- Чуйская область: улица Кийизбаева, 206, телефон: 0312540719;
- Ош: улица Баялинова, 5, телефон: 0322273232;
- Джалал-Абад: улица Байзакова, 53, телефон: 0372256049;
- Баткен: улица Карманжан Датки, 15/2, телефон: 0362250033;
- Талас: улица Карла Маркса, 27, телефон: 0342252043;
- Нарын: улица Ленина, 86, телефон: 0352250419;
- Каракол: улица Кутманалиева, 148, телефон: 0392251180.
Информация о сроках подачи документов будет опубликована дополнительно.
Подробности доступны на сайте www.gknb.gov.kg.