2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года

Проект «Санарип Инсан», реализуемый при финансовой поддержке Европейского союза, Совета Европейского Соседства (European Neighborhood Council) и Internet Society Kyrgyz Chapter (ISOC) прокладывает путь к инклюзивному росту и инновациям в Центральной Азии. Основная цель проекта — продвижение равных экономических возможностей и устойчивости молодежи и женщин в сельских регионах Кыргызстана для улучшения экономического благополучия через обучение цифровым платформам и повышению цифровой грамотности.

Проект сосредоточил внимание на трех ключевых областях — электронной коммерции, цифровом туризме и цифровом сельском хозяйстве, куда вошли как практические тренинги и семинары, так и создание общенациональных механизмов повышения уровня цифровой грамотности граждан КР.

За два года аудитория только подкастов проекта, которые вещали на национальном и региональном телевидении, радио, составила больше 6,5 миллиона прослушиваний. На цифровых площадках слушателями стали более 2,5 миллиона человек; на региональных ТВ — 78 тысяч 152; на национальных ТВ — 6 миллионов 106 тысяч 740. Аудитория проекта в социальные сетях составила 4 миллиона 723 тысячи 163. Так, среднее количество взаимодействия с одним зрителем или слушателем составило 3 раза.

Такие итоги были подведены на итоговом форуме проекта «Санарип Инсан» 4 марта.













Для повышения компьютерной грамотности один из фреймворков по цифровым компетенциям Microsoft Digital Literacy Framework, включающий 100 видео и 100 презентаций для учителей, был переведен и озвучен на кыргызском языке. 25 из 50 университетов включили их в учебные программы, что принесло пользу 150 тысячам студентов — они повысили свои цифровые компетенции.

«Санарип Инсан» сделал первый шаг в доступности языков программирования на кыргызском языке — разработал язык программирования Python, который доступен для каждого кыргызстанца.

Для этого было создано 74 видеоролика с практическими рекомендациями. Эти ресурсы доступны онлайн на 4 цифровых платформах и были установлены на 2 тысячах учебных ноутбуках, распространяемых Центром гражданского образования по всей стране. Аудитория курса — 150 тысяч студентов и 10 тысяч преподавателей.

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Для повышения цифровой грамотности населения (проект в партнерстве с Фондом GSMA) инструментарий по мобильной грамотности MISTT перевели на русский и кыргызский языки, он локализован, напечатан в виде учебников и сегодня доступен в электронном виде, распространялся также по ТВ и радио. Общая аудитория — 2,5 миллиона зрителей и 6 миллионов прослушиваний подкастов за все время реализации проекта.

Все эти материалы распространены среди 84 органов местного самоуправления, в том числе двух городов республиканского значения, 12 городов областного значения, 17 городов районного значения и 453 айыльных аймаков.

Благодаря сотрудничеству с МОИН проект распространен по 2 тысячам 300 школам, колледжам, вузам. Проект охватил материалами по цифровой грамотности от 300 тысяч до 1,3 миллиона студентов и школьников.

В рамках непрерывного образования представители некоммерческого сектора используют эти материалы для обучения взрослых.









Одним из главных достижений проекта стал конкурс стартапов для молодежи с общим призовым фондом 2,7 миллиона сомов (27 тысяч 500 евро). Так, поддержку получили 10 цифровых стартапов со всех регионов страны. 255 рабочих мест создано в результате акселерации стартапов и финансирования.

Цифровой туризм и электронная коммерция были важными компонентами проекта. Проведены двухдневные курсы по всем семи областям Кыргызстана, где обучили 500 человек, которые смогли создать 356 рабочих мест, в 11 раз больше, чем планировалось. Проект помог тысячам граждан улучшить цифровые навыки, а значит, они улучшают свое экономическое благосостояние, и это привнесет инклюзивный экономический рост в селах Кыргызстана, что, в свою очередь, влияет на рост цифровой экономики страны.