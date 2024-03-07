В Кыргызстане завершился проект «Санарип Инсан». Чего удалось достичь

«Санарип Инсан» подвел итоги двухлетнего проекта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Санарип Инсан» — проект по продвижению равных экономических возможностей и устойчивости молодежи и женщин в сельских регионах Кыргызстана для улучшения экономического благополучия через обучение цифровым платформам и повышению цифровой грамотности.

Результатом деятельности проекта стало улучшение индикаторов защищенности молодежи по Целям устойчивого развития и защиты прав человека.

Цифровой туризм и электронная коммерция были основными компонентами проекта. В его рамках провели двухдневные курсы по всем семи областям Кыргызстана, обучили 500 человек, которые смогли создать 356 рабочих мест — в 11 раз больше, чем планировалось.

Для повышения цифровой грамотности населения проект в партнерстве с GSMA Foundation перевели руководство по обучению мобильной грамотности MISTT на русский и кыргызский языки. Видеоролики о выгодах использования цифровых платформ показаны по национальным и региональным телеканалам, общий охват которых составил 4 миллиона телезрителей.

Для повышения компьютерной грамотности один из фреймворков по цифровым компетенциям Microsoft Digital Literacy полностью адаптирован и озвучен на кыргызском языке. Около 100 видеоматериалов и столько же презентационных материалов для учителей доступны на кыргызском языке.

«Санарип Инсан» сделал первый шаг в доступности языков программирования на кыргызском языке — перевел язык программирования Python.

Одним из главных достижений проекта стал конкурс стартапов для молодежи с общим призовым фондом 2,7 миллиона сомов. Поддержку получили 10 цифровых стартапов из всех регионов страны. Создано 255 рабочих мест.