«Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин

В быстро меняющемся цифровом ландшафте инициативы по повышению цифровой грамотности и расширению экономических возможностей являются ключом к формированию будущего. Проект «Санарип Инсан», реализуемый при финансовой поддержке Европейского союза, Совета Европейского Соседства (European Neighborhood Council) и Internet Society Kyrgyz Chapter (ISOC), прокладывает путь к инклюзивному росту и инновациям в Центральной Азии.

Сосредоточив внимание на трех ключевых областях — электронной коммерции, цифровом туризме и цифровом сельском хозяйстве, проект «Санарип Инсан» направлен на то, чтобы вооружить людей цифровыми знаниями, которые могут повысить их экономическое благосостояние и способствовать устойчивому развитию.

«Основное внимание проекта уделяется регионам, и нам кажется, что в регионах очень мало возможностей для цифровых навыков и еще меньше возможностей открывается для женщин и молодежи. Мы думаем, что, расширяя их экономические и цифровые возможности, регионы будут развиваться быстрыми темпами», — подчеркнул Талант Султанов, директор и соучредитель «ISOC Кыргызстан».

В соответствии с приоритетами правительства Кыргызстана по цифровизации проект реализуется в тесной координации с различными министерствами и ведомствами. Совместные усилия с Министерством образования привели к разработке цифровых образовательных материалов, а партнерство с Министерством цифровизации и Министерством по делам молодежи обеспечивает комплексный подход к расширению цифровых возможностей.

«Мы адаптировали MISTT, который доступным языком рассказывает, как пользоваться интернетом на мобильном телефоне с пользой для себя. Глобальная ассоциация GSMA разработала и опубликовала пособие MISTT на 70 языках. Но не было ни на кыргызском, ни на русском языках, мы перевели и адаптировали руководство. Мы тесно координируем свою деятельность с госорганами. Мы помогаем создавать новые рабочие места, новые экономические возможности», — поделился Талант Султанов.

Сэмюэл Довери Вестерби, директор независимого аналитического центра «Cовет европейского соседства» (ENC), подчеркнул ключевую роль ENC в проекте «Санарип Инсан» и его более широкие цели в Центральной Азии.

«Сотрудничество между ISOC и ENC было очень плодотворным. Благодаря данному проекту у нас появилась возможность как информировать Европейский союз, так и консультироваться с ним. У нас была возможность встретиться с многими организациями гражданского общества, а также образовательными учреждениями и правительством, как местным, так и национальным в Кыргызстане. Перспективы дальнейшего сотрудничества между нами высоки. С ISOC мы подписали меморандум о взаимопонимании и надеемся продолжить этот проект, надеюсь, снова при финансировании ЕС и, возможно, даже распространить его на другие регионы», — сказал Сэмюэл.

По его словам, у Кыргызстана есть все шансы стать туристической столицей Центральной Азии, поэтому цифровой туризм рассматривается как одна из ключевых составляющих проекта. Такие инициативы, как конкурсы стартапов и инвестиции, направлены на развитие предпринимательства и создание новых экономических возможностей в регионе.

Азиз Солтобаев, соучредитель ISOC KG и координатор проекта «Санарип Инсан», особо подчеркнул роль молодежного предпринимательства. «В рамках проекта проведен конкурс стартапов для молодежи с призовым фондом 2,7 миллиона сомов для стимулирования экономического благосостояния. На первом этапе всего было подано 164 заявки, из них 115 от женщин. Во второй этап конкурса прошли 22 заявки, в финал — 18. Заявки поступили из всех семи областей и областных центров. Сегодня 10 цифровых стартапов получили финансовую поддержку — от 150 тысяч до 400 тысяч сомов».

Талант Султанов также подчеркнул плодотворное сотрудничество между ISOC KG и ENC, отметив их общую приверженность продвижению цифровой повестки дня в Кыргызстане. Заглядывая в будущее, он выразил оптимизм по поводу продолжения сотрудничества и расширения проекта на другие регионы в соответствии с растущим спросом на цифровые знания в Центральной Азии.