Компания «Абдыш-Ата» запустила первый общенациональный новогодний квест

Новый год всегда приносит волшебство, надежду и радость. Компания «Абдыш-Ата» в этом году решила сделать праздничный сезон еще более ярким: встречайте первый общенациональный новогодний квест, который позволит участникам выиграть невероятные призы!
С 19 по 30 декабря 2023 года в Instagram-аккаунте nitrofresh_kg выйдет мини-сериал, в котором герои будут искать ответ на главный вопрос: «Кто выпил NITRO FRESH?» Кроме героев сериала, в поиске разгадки смогут участвовать и зрители.
Для участия необходимо выполнить простые условия:
- подписаться на страницу nitrofresh_kg в Instagram;
- поставить лайк на каждую серию мини-сериала;
- сделать репост своей любимой серии в сторис с отметкой @nitrofresh_kg;
- написать ответ на главный вопрос: «Кто выпил NITRO FRESH?» в комментариях к 7-й серии.
Важно проверить, чтобы ваш профиль был открыт на время проведения квеста.
Самых внимательных ждут ценные призы и подарки:
1-е место — iPhone 15 Pro;
2-е место — Apple Watch Series 9;
3-е место — AirPods 3;
4-е место — набор продукции «Абдыш-Ата»;
5-е место — месячный запас NITRO FRESH.
Удивительный новогодний квест только начался, и у зрителей есть еще 10 дней, чтобы стать частью этой невероятной истории и выиграть призы. Присоединяйтесь прямо сейчас, подписывайтесь на Instagram-аккаунт nitrofresh_kg, ставьте лайки, делайте репосты и делитесь своими ответами на главный вопрос: «Кто выпил NITRO FRESH?»
Instagram NITRO FRESH: https://www.instagram.com/nitrofresh_kg/
Регистрационный номер декларации о соответствии Nº EAЭC KG 417/019.Д.14061/
Дата регистрации декларации о соответствии: 28.03.2023.