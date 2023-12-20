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Бизнес

Компания «Абдыш-Ата» запустила первый общенациональный новогодний квест

Новый год всегда приносит волшебство, надежду и радость. Компания «Абдыш-Ата» в этом году решила сделать праздничный сезон еще более ярким: встречайте первый общенациональный новогодний квест, который позволит участникам выиграть невероятные призы!

С 19 по 30 декабря 2023 года в Instagram-аккаунте nitrofresh_kg выйдет мини-сериал, в котором герои будут искать ответ на главный вопрос: «Кто выпил NITRO FRESH?» Кроме героев сериала, в поиске разгадки смогут участвовать и зрители.

Для участия необходимо выполнить простые условия:

  • подписаться на страницу nitrofresh_kg в Instagram;
  • поставить лайк на каждую серию мини-сериала;
  • сделать репост своей любимой серии в сторис с отметкой @nitrofresh_kg;
  • написать ответ на главный вопрос: «Кто выпил NITRO FRESH?» в комментариях к 7-й серии.

Важно проверить, чтобы ваш профиль был открыт на время проведения квеста.

Самых внимательных ждут ценные призы и подарки:

1-е место — iPhone 15 Pro;
2-е место — Apple Watch Series 9;
3-е место — AirPods 3;
4-е место — набор продукции «Абдыш-Ата»;
5-е место — месячный запас NITRO FRESH.

Удивительный новогодний квест только начался, и у зрителей есть еще 10 дней, чтобы стать частью этой невероятной истории и выиграть призы. Присоединяйтесь прямо сейчас, подписывайтесь на Instagram-аккаунт nitrofresh_kg, ставьте лайки, делайте репосты и делитесь своими ответами на главный вопрос: «Кто выпил NITRO FRESH?»

Instagram NITRO FRESH: https://www.instagram.com/nitrofresh_kg/

Регистрационный номер декларации о соответствии Nº EAЭC KG 417/019.Д.14061/
Дата регистрации декларации о соответствии: 28.03.2023.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/282720/
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