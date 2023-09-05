Викторина в рамках акции «Собери машину» от MEGA продолжается

Абоненты государственного оператора сотовой связи MEGA высоко оценили викторину «Собери машину», об этом свидетельствует большое число участников интеллектуального соревнования. И по многочисленным пожеланиям абонентов компания MEGA приняла решение продлить акцию!

Традиционно участников ждут ценные призы:

ежедневный приз — 10 тысяч сомов;

еженедельный приз — 100 тысяч сомов;

СУПЕРПРИЗ — 3 миллиона сомов.

Принять участие могут все абоненты мобильного оператора, выполнившие простые условия:

отправьте SMS с любым текстом на номер 2050 или наберите команду *2050*1#;

отвечайте оперативно и правильно на вопросы;

приобретайте пакеты с дополнительными вопросами;

обновляйте тарифы и услуги, собирая баллы.

Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут включены в рейтинг, согласно которому будут определяться победители. Монетизируйте свои знания и поборитесь за главный приз — 3 миллиона СОМОВ!