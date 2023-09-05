Викторина в рамках акции «Собери машину» от MEGA продолжается

Абоненты государственного оператора сотовой связи MEGA высоко оценили викторину «Собери машину», об этом свидетельствует большое число участников интеллектуального соревнования. И по многочисленным пожеланиям абонентов компания MEGA приняла решение продлить акцию!
Традиционно участников ждут ценные призы:
- ежедневный приз — 10 тысяч сомов;
- еженедельный приз — 100 тысяч сомов;
- СУПЕРПРИЗ — 3 миллиона сомов.
Принять участие могут все абоненты мобильного оператора, выполнившие простые условия:
- отправьте SMS с любым текстом на номер 2050 или наберите команду *2050*1#;
- отвечайте оперативно и правильно на вопросы;
- приобретайте пакеты с дополнительными вопросами;
- обновляйте тарифы и услуги, собирая баллы.
Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут включены в рейтинг, согласно которому будут определяться победители. Монетизируйте свои знания и поборитесь за главный приз — 3 миллиона СОМОВ!