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Бизнес

Викторина в рамках акции «Собери машину» от MEGA продолжается

Абоненты государственного оператора сотовой связи MEGA высоко оценили викторину «Собери машину», об этом свидетельствует большое число участников интеллектуального соревнования. И по многочисленным пожеланиям абонентов компания MEGA приняла решение продлить акцию!

Традиционно участников ждут ценные призы:

  • ежедневный приз — 10 тысяч сомов;
  • еженедельный приз — 100 тысяч сомов;
  • СУПЕРПРИЗ — 3 миллиона сомов.

Принять участие могут все абоненты мобильного оператора, выполнившие простые условия:

  • отправьте SMS с любым текстом на номер 2050 или наберите команду *2050*1#;
  • отвечайте оперативно и правильно на вопросы;
  • приобретайте пакеты с дополнительными вопросами;
  • обновляйте тарифы и услуги, собирая баллы.

Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут включены в рейтинг, согласно которому будут определяться победители. Монетизируйте свои знания и поборитесь за главный приз — 3 миллиона СОМОВ!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274235/
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