01:52
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Бизнес

FORESTER — партнер приезда легенд футбола испанского клуба «Барселона»

Дистрибьюторская компания Forester выступает партнером приезда известных футболистов в страну и предстоящего матча с участием звезд «Барсы» (Ривалдо, Пуйоля и других) против команды «Легенды Азии», в составе которой будет президент Садыр Жапаров.

«Для нас важно поддерживать подобные социально значимые проекты в республике. Открытие первой футбольной академии «Барселоны» в Центральной Азии именно в Джалал-Абаде действительно является знаковым событием. Мы с большим удовольствием выступаем партнером мероприятий, связанных с приездом легендарных футболистов, и всегда готовы продолжать радовать наших клиентов, среди которых очень много футбольных фанатов и болельщиков, нашей качественной и вкусной продукцией», — отмечает коммерческий директор компании Владимир Папырин.

В связи с открытием академии в стране с 28-30 августа проходит ряд мероприятий.

29 августа в Джалал-Абаде состоялось открытие академии футбольного клуба «Барселона».

30 августа на стадионе имени Долона Омурзакова состоится футбольный матч с участием звезд «Барсы» против команды «Легенды Азии». Президент КР Садыр Жапаров сыграет в составе команды легенд Азии.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273855/
просмотров: 2725
Версия для печати
Материалы по теме
Материнский капитал: поддержка матерей-одиночек в компании Forester
Компания Forester и налоговики возместили ущерб в 100 миллионов сомов
Компания Forester подтвердила в 2022 году статус дистрибьютора № 1 в Кыргызстане
Группа компаний Forester перечислила 10 миллионов сомов пострадавшим баткенцам
Компания Forester выступила партнером открытия горнолыжной базы «Орловка»
В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Популярные новости
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
17 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 марта, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 марта: немного потеплеет
19:32
В США произошел инцидент с Boeing. Оторвалась часть внешней обшивки
19:07
Как сохранить здоровье ушей? Рекомендации врачей
18:36
В Кыргызстане свидетельства о рождении официально нет у 266 детей
18:02
В Бишкеке за два месяца туберкулез выявили у 107 человек