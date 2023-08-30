Дистрибьюторская компания Forester выступает партнером приезда известных футболистов в страну и предстоящего матча с участием звезд «Барсы» (Ривалдо, Пуйоля и других) против команды «Легенды Азии», в составе которой будет президент Садыр Жапаров.

«Для нас важно поддерживать подобные социально значимые проекты в республике. Открытие первой футбольной академии «Барселоны» в Центральной Азии именно в Джалал-Абаде действительно является знаковым событием. Мы с большим удовольствием выступаем партнером мероприятий, связанных с приездом легендарных футболистов, и всегда готовы продолжать радовать наших клиентов, среди которых очень много футбольных фанатов и болельщиков, нашей качественной и вкусной продукцией», — отмечает коммерческий директор компании Владимир Папырин.

В связи с открытием академии в стране с 28-30 августа проходит ряд мероприятий.

29 августа в Джалал-Абаде состоялось открытие академии футбольного клуба «Барселона».

30 августа на стадионе имени Долона Омурзакова состоится футбольный матч с участием звезд «Барсы» против команды «Легенды Азии». Президент КР Садыр Жапаров сыграет в составе команды легенд Азии.