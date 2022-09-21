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Бизнес

Группа компаний Forester перечислила 10 миллионов сомов пострадавшим баткенцам

Дистрибьюторская компания Forester перечислила в помощь баткенцам 10 миллионов сомов на специальный счет, открытый Министерством финансов для оказания поддержки населения в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

«В это непростое время важно объединяться и поддерживать друг друга. Мы искренне верим, что сила кыргызстанцев в единстве и взаимовыручке и данные средства, выделенные от наших компаний в размере 10 миллионов сомов, ускорят процесс восстановления ситуации», — отмечают в компании.

В рамках корпоративной социальной ответственности компания с первого дня ситуации оказывает помощь в виде продуктов питания и жизненно необходимых медикаментов. В Министерство здравоохранения Кыргызской Республики переданы лекарства на сумму более 600 тысяч сомов.

В компании выражают искренние соболезнования семьям и родным погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим кыргызстанцам.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/245843/
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