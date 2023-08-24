Не дадим погибнуть нашей жемчужине

Проблема загрязнения озера Иссык-Куль — сейчас одна из самых критических в нашей стране. Кристальная горная вода, ежегодно принимающая тысячи отдыхающих, теперь страдает от безответственности человека. Хотя пляжи регулярно чистятся, а штрафы стимулируют порядок, глубины озера скрывают тонны мусорного пластика, который не разложится даже за половину тысячелетия.

Экологическая активность в Кыргызстане

Один из ключевых участников в борьбе за чистоту озера — ОФ «Чистый Иссык-Куль». На протяжении девяти лет организация занимается проблемами экологии озера на бескорыстной основе почти в одиночку.

В рамках недавней акции в селе Тору-Айгыр добровольцы фонда и команда сети магазинов «Океан» собрали на диком пляже около 1 тонны мусора и 2 километра браконьерских сетей.

Что примечательно, пляжи Тору-Айгыра не являются местом для отдыха. Вместе с прибоем берег ежедневно получает горы мусора из самого озера. Такой исход говорит о необъятных масштабах катастрофы.

Социальная ответственность

Качество экосистемы озера напрямую влияет на жизнь местного населения, отдых и туризм. Именно поэтому важно, чтобы общество, государство и бизнес объединяли усилия в решении данной проблемы. Так, в рамках экологической акции бишкекский рыбный магазин «Океан» стал первым кыргызским спонсором фонда «Чистый Иссык-Куль», оказав не только материальную поддержку, но и личную физическую помощь в уборке мусора на диком пляже.

Кроме того, «Океан» заявил об ежегодном проведении актуального экомероприятия и анонсировал выпуск акционных товаров, продажи которых будут способствовать финансированию дальнейших экологических проектов по очистке Иссык-Куля.

Что теперь?

Благодаря усилиям команды «Океан» и ОФ «Чистый Иссык-Куль», пляж Тору-Айгыра избавился от мусора и стал заметно чище, постепенно растет общественное осознание необходимости сохранения уникального природного объекта. Поддержка со стороны бизнеса и обычных граждан становится ключевым фактором в этой борьбе.

Этот опыт не просто об экологии. Эта история о нашем национальном духе, способности объединяться против кризиса и ради общего блага.

Представители «Океана» призывают: «Не будьте равнодушными! Сегодня это ваш дом, завтра ваших детей. Покажем миру, что мы не просто нация, но и крепкая команда, которая считает важным заботиться о своих землях».