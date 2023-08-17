Первая коллаборация Coca-Cola с исполнителями Кыргызстана

Компания Coca-Cola и молодые кыргызские исполнители записали эксклюзивные музыкальные треки на платформе Coke Studio.

Coke Studio — это глобальный проект, в рамках которого компания сотрудничает с молодыми исполнителями по всему миру, помогая продвигать их творчество. В 2023 году проект был начат также и в Кыргызстане.

В проекте приняли участие пять молодых исполнителей. Это Айым Айылчиева, Аяна Касымова, Баястан, Jax 02.14 (Жанат Турушбеков) и Tamga. С артистами работали профессиональные сценаристы, режиссеры, визажисты, клипмейкеры. Итог — пять новых музыкальных композиций, которые молодые исполнители поместят в свои сценические портфолио.

Записанные клипы компания Coca-Cola планирует широко продвигать в своих аккаунтах в социальных сетях, а также на специальном канале Coke Studio Kyrgyzstan на YouTube и на платформе «Яндекс.Музыка».

«Проект Coke Studio помогает нашей компании оставаться релевантной для молодежной аудитории, одним из самых больших увлечений которой является музыка. Проект помогает молодым исполнителям раскрыть новые грани в своем творчестве и расширить свой опыт работы с профессиональными клип-мейкерами», — говорит Триверн Четти, директор по маркетингу компании Coca-Cola в регионе Центральной Азии и Кавказа.

Полные версии музыкальных клипов можете посмотреть на YouTube по ссылке:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAAXhEWck6uyBSOrmoFSXepB9szbpJbK9