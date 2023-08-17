00:52
USD 89.43
EUR 96.86
RUB 0.95
Бизнес

Первая коллаборация Coca-Cola с исполнителями Кыргызстана

Компания Coca-Cola и молодые кыргызские исполнители записали эксклюзивные музыкальные треки на платформе Coke Studio.

Coke Studio — это глобальный проект, в рамках которого компания сотрудничает с молодыми исполнителями по всему миру, помогая продвигать их творчество. В 2023 году проект был начат также и в Кыргызстане.

В проекте приняли участие пять молодых исполнителей. Это Айым Айылчиева, Аяна Касымова, Баястан, Jax 02.14 (Жанат Турушбеков) и Tamga. С артистами работали профессиональные сценаристы, режиссеры, визажисты, клипмейкеры. Итог — пять новых музыкальных композиций, которые молодые исполнители поместят в свои сценические портфолио.

Записанные клипы компания Coca-Cola планирует широко продвигать в своих аккаунтах в социальных сетях, а также на специальном канале Coke Studio Kyrgyzstan на YouTube и на платформе «Яндекс.Музыка».

«Проект Coke Studio помогает нашей компании оставаться релевантной для молодежной аудитории, одним из самых больших увлечений которой является музыка. Проект помогает молодым исполнителям раскрыть новые грани в своем творчестве и расширить свой опыт работы с профессиональными клип-мейкерами», — говорит Триверн Четти, директор по маркетингу компании Coca-Cola в регионе Центральной Азии и Кавказа.

Полные версии музыкальных клипов можете посмотреть на YouTube по ссылке:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAAXhEWck6uyBSOrmoFSXepB9szbpJbK9
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272778/
просмотров: 4026
Версия для печати
Материалы по теме
Вклад в экономику: «Кока-Кола Ичежек» запускает третью производственную линию
«Кока-Кола Ичечек Кыргызстан» получила звание «Лучшая компания 2022 года»
Объявлены обладатели автомобилей в акции от Coca-Cola
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 февраля, вторник
23:42
Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой
23:02
Розового слона сфотографировали в одном из природных парков в Африке
22:26
На правила начихать. На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке
22:00
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
21:39
Завершилось техническое рассмотрение заявок на обучение в вузах Венгрии