Объявлены обладатели автомобилей в акции от Coca-Cola

Компания «Кока-Кола Кыргызстан» с 15 июля по 31 октября 2020 года проводит промоакцию с возможностью выигрыша различных призов.

Мы рады объявить обладателей двух автомобилей, которые первыми связались с офисом компании и зарегистрировали крышки.

Победителями стали Жакшылык уулу Адилет из Бишкека и Аделя Кишибатырова из Чуйской области.

Стоит отметить, что у вас еще есть возможность выиграть другие призы — телевизоры и телефоны. На данный момент 82 из 202 призов нашли своих победителей из разных регионов республики.

Напоминаем, что нужно собрать слова из букв, размещенных под крышками продукции компании «Кока-Кола Кыргызстан» и получить призы:

первые 100 участников промоакции, которые соберут буквы «T», «E», «Л», получат смартфон(-ы) Samsung Galaxy S20;

первые 100 участников промоакции, которые соберут буквы «В», «И», «Д», получат телевизор(-ы) Samsung 43’.

Мечты сбываются с Coca-Cola! Спешите найти крышки и прийти первыми за призами!