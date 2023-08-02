Итоги работы за I полугодие MEGA: Динамичный рост и исторические максимумы

MEGA продолжает укреплять свои позиции на телекоммуникационном рынке Кыргызстана. Об этом свидетельствуют ключевые экономические показатели работы компании за I полугодие 2023 года, которые были подведены во время расширенного заседания руководства ЗАО «Альфа Телеком».

Компания перевыполняет намеченные ранее планы по динамичному развитию и захвату рынка. Прирост по доходам в сравнении с аналогичным периодом 2022 года превысил 24 процента, план по чистой прибыли компании перевыполнен на 70 процента. Уставный капитал ЗАО «Альфа Телеком» увеличен на 8,6 миллиарда сомов.

По итогам шести месяцев 2023 года доля рынка по доходам по сравнению с прошлым годом выросла на 2 процента, составив 31 процент. Установлен исторический максимум активной абонентской базы.

За шесть месяцев работы компания, 100 процентов акций которой принадлежат государству в лице Министерства цифрового развития КР, подтвердила статус одного из лидеров по охвату сети и количеству базовых станций по всей стране. За отчетный период завершено строительство 110 базовых станций, проведена модернизация оборудования для улучшения качества сигнала и повышения пропускной способности сетей 2G/3G/4G по всей республике, включая труднодоступные районы.

Напомним, что в 2022 году компания поставила рекордное за последние пять лет количество новых базовых станций, а также модернизировала введенные ранее в эксплуатацию. Сохраняя высокие темпы техразвития, MEGA в текущем году планирует ввести в эксплуатацию не менее 200 новых базовых станций.

Обеспечение качественной сотовой связью и мобильным интернетом всех кыргызстанцев — одна из приоритетных задач государственного сотового оператора.

Команда MEGA также ведет активную работу над проектами в сфере финтех, расширяя цифровые возможности мобильного приложения MegaPay. Во исполнение поручения кабинета министров об активизации продвижения цифровизации в регионах под патронажем МЦР и в коллаборации с МЭиК, МСХ были разработаны проекты по развитию цифровых финансовых решений на региональном уровне. В результате в настоящее время в процессе разработки находятся проекты по цифровизации ОМСУ в рамках участия компании в проведении административно-территориальной реформы Кыргызской Республики. В обновленном приложении уже доступны следующие функции: QR-оплата по национальному стандарту (Единый ELQR), возможность оплаты за государственные услуги размещенных на государственном портале электронных услуг «Тундук», разработана цифровая квитанция для оплаты за услуги ЖКХ. Подключено более 10 государственных и муниципальных услуг, которые позволяют оплатить более 30 сервисов, размещены ELQR в 800 отделениях «Кыргыз Почтасы», включая отдаленные филиалы.

На второе полугодие запланирован и технически подготовлен проект по реализации Единой системы идентификации и последующей выдаче облачной электронной цифровой подписи для физических и юридических лиц в 69 филиалах компании, а также запуск пилотного проекта по предоставлению государственных услуг внутри приложения MegaPay через глубокую интеграцию с «Тундук», что станет неоценимым вкладом MEGA в облегчении доступа граждан страны к возможностям, предоставляемым государством.

Успешно докапитализирован «Евразийский Сберегательный Банк», идет процесс снятия режима администрирования. Доля ЗАО «Альфа Телеком» в уставном капитале банка увеличена до 19,99 процента.

Фото MEGA. Генеральный директор компании Нурлан Мамытов

Таких впечатляющих результатов единственному государственному сотовому оператору Кыргызстана, по словам генерального директора MEGA Нурлана Мамытова, удалось достичь благодаря отлаженной работе команды профессионалов, высокому уровню абонентского обслуживания, внедрению инновационных технологий и сервисов, а также разработке и вводу на рынок предложений, максимально отвечающих потребностям и пожеланиям граждан страны. «В рамках реализации новой стратегии развития компании сотовый оператор продолжит динамичное развитие и начнет полноценный запуск финтех услуг на базе MegaPay и «ЕСБ». Наша цель — это лучший телеком-оператор с цифровыми преимуществами, развитие цифровых сервисов на базе нашей сети. Наша философия — максимальное содействие государству в обеспечении достойного уровня жизни граждан», — заключил генеральный директор компании Нурлан Мамытов.