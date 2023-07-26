Инновационная игровая платформа MegaGG (MegaGoodGame) от MEGA, пользующаяся особой популярностью среди геймеров, с каждым днем набирает обороты.

MegaGG — это сервис, в котором собраны все геймерские опции. Вас ждут настоящие бестселлеры киберспорта: PUBG, Free Fire, Call of Duty, Mobile Legends, StandOff 2 и Brawl Stars. Сражайтесь в захватывающих турнирах и получайте MegaCoin’ы и денежные призы!

Для регистрации на портале и просмотра контента необязательно быть абонентом MEGA. Но участие в киберспортивных турнирах могут принимать только абоненты государственного сотового оператора, оформившие подписку на сервис MegaGG.

MegaGoodGame предлагает два типа подписки. Подписка позволяет присоединиться к сообществу игроков, устанавливать личные рекорды и достигать побед:

• ежедневная LITE — 12 сомов/день;

• ежемесячная CUPS — 170 сомов/месяц.

Абонентская плата указана с учетом НДС и НсП.

Почувствуй новый уровень игры вместе с платформой MegaGG (MegaGoodGame) от MEGA!

Для регистрации необходимо перейти на сайт https://megagg.mega24.kg/.

Лицензии ГАС КР: №14-1133-КР, №18-0326-КР, №18-0303-КР, №15-1446-КР, №16-0090-КР, №18-0261-КР.