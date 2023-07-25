Погашайте кредит без посещения банка через MegaPay

MegaPay дает возможность круглосуточно в безопасном режиме осуществлять самые востребованные банковские операции. Наибольшей популярностью пользуется дистанционный платеж по кредитам. Используйте цифровые возможности вашего смартфона и совершайте финансовые операции в несколько кликов, экономя время и деньги.
Оплатить задолженность можно самым удобным способом — с баланса телефона или с виртуальной карты MegaBlack в мобильном приложении MegaPay от MEGA. Оплата проводится без комиссии, зачисление денежных средств происходит максимально оперативно.
Список банков, микрокредитных (МКК) и микрофинансовых компаний (МФК) Кыргызстана (комиссия — 0 сомов):
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Банки
ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк»;
ОАО «Банк «Бай-Тушум»;
ОАО «ФинансКредитБанк»;
ОАО «Айыл Банк»;
ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
ОАО «Керемет Банк»;
ОАО «Бакай Банк»;
ОАО «РСК Банк»;
ОАО «Кыргызкоммерцбанк»;
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».
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МКК/МФК
МКК «Байлык Финанс»;
МФК «Элет-Капитал»;
МКК «Райффайзен.кейджи»;
МКК Fast Cash;
МКК «Арыш Инвест»;
ОсДО «Микро Капитал»;
МФК «ИНКОМ»;
МФК «Чанг Ан»;
ОсОО «ФинТерминал» (Акчамат);
ОсДО «Ломбард «Бакубат Капитал»;
ОсДО «Ломбард «Бакубат Финанс»;
ОсДО «ТС Ломбард» (Такси кредит);
МКК «Ай Кредит»;
МКК «БИР ТОП»;
МФК «Салым Финанс»;
МФК «АБН»;
МКК «Универсал Кредит»;
МФК «Оксус»;
МКК «Келечек»;
МКК «Доолот финанс»;
МКК «Фонд развития предпринимательства»;
МКК MicroFinance;
МКК «Алтын Кадам»;
МФК «Инвескор CA»;
МФК «Аю Финанс»;
Кредитный союз «Эрминас».
Для оплаты кредита необходимо:
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скачать или обновить мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;
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открыть вкладку «Оплата», войти в раздел «Погашение кредита (Банки)» либо «Погашение кредита (МКК)»;
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выбрать из списка нужное финансовое учреждение, ввести лицевой счет, указать желаемую сумму и подтвердить транзакцию.
Готово!
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!