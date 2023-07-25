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Бизнес

Погашайте кредит без посещения банка через MegaPay

MegaPay дает возможность круглосуточно в безопасном режиме осуществлять самые востребованные банковские операции. Наибольшей популярностью пользуется дистанционный платеж по кредитам. Используйте цифровые возможности вашего смартфона и совершайте финансовые операции в несколько кликов, экономя время и деньги.

Оплатить задолженность можно самым удобным способом — с баланса телефона или с виртуальной карты MegaBlack в мобильном приложении MegaPay от MEGA. Оплата проводится без комиссии, зачисление денежных средств происходит максимально оперативно.

Список банков, микрокредитных (МКК) и микрофинансовых компаний (МФК) Кыргызстана (комиссия — 0 сомов):

  • Банки

ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк»;

ОАО «Банк «Бай-Тушум»;

ОАО «ФинансКредитБанк»;

ОАО «Айыл Банк»;

ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;

ОАО «Керемет Банк»;

ОАО «Бакай Банк»;

ОАО «РСК Банк»;

ОАО «Кыргызкоммерцбанк»;

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».

  • МКК/МФК

МКК «Байлык Финанс»;

МФК «Элет-Капитал»;

МКК «Райффайзен.кейджи»;

МКК Fast Cash;

МКК «Арыш Инвест»;

ОсДО «Микро Капитал»;

МФК «ИНКОМ»;

МФК «Чанг Ан»;

ОсОО «ФинТерминал» (Акчамат);

ОсДО «Ломбард «Бакубат Капитал»;

ОсДО «Ломбард «Бакубат Финанс»;

ОсДО «ТС Ломбард» (Такси кредит);

МКК «Ай Кредит»;

МКК «БИР ТОП»;

МФК «Салым Финанс»;

МФК «АБН»;

МКК «Универсал Кредит»;

МФК «Оксус»;

МКК «Келечек»;

МКК «Доолот финанс»;

МКК «Фонд развития предпринимательства»;

МКК MicroFinance;

МКК «Алтын Кадам»;

МФК «Инвескор CA»;

МФК «Аю Финанс»;

Кредитный союз «Эрминас».

Для оплаты кредита необходимо:

  • скачать или обновить мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;

  • открыть вкладку «Оплата», войти в раздел «Погашение кредита (Банки)» либо «Погашение кредита (МКК)»;

  • выбрать из списка нужное финансовое учреждение, ввести лицевой счет, указать желаемую сумму и подтвердить транзакцию.

Готово!

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/270995/
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