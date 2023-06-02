В Кыргызстане наступает горячая пора — туристический сезон. Совсем скоро к нам приедут тысячи гостей из ближнего и дальнего зарубежья.

Для любого туриста скоростной интернет — это must have и один из основных критериев выбора места отдыха. Поэтому обеспечение стабильного сигнала Wi-Fi на территории гостевого дома — первостепенная задача принимающих хозяев. Наладить стабильное интернет-соединение в домах кыргызстанцев помогает Saima Telecom.

Интернет в города и села

В Кыргызстане, по словам технического директора Saima Telecom Юлии Зарубиной, доступ к проводному интернету Saima есть во всех крупных населенных пунктах республики. С начала 2023 года по программе ликвидации цифрового неравенства активизирована работа в малых населенных пунктах. В туристических зонах подключение к интернету идет с опережением. Завершено строительство оптоволоконной сети, которая охватывает новые территории, в том числе:

жилмассивы «Ала-Тоо», «Биримдик-Кут», «Мурас-Ордо» в Бишкеке ;

; села Александровка, Озерное, Садовое, Станционное, ГЭС-3 в Чуйской области ;

; город Чолпон-Ата, села Боконбаево, Торк-Куль, Барскоон, Бактуу-Долоноту в Иссык-Кульской области ;

; село Исакеева (Большевик) в Нарынской области ;

; город Джалал-Абад, села Первое Мая, Кызыл-Октябрь, Абдраимов, Советское, Аук в Джалал-Абадской области ;

; город Ноокат, села Арек, Бирлешкен (Кыргызстан), Джаны-Арык, Забдор, Нариман, Нурдар, Тулейкен в Ошской области ;

; село Караван в Баткенской области.

Интернет + ТВ всего за 580 сомов (первые три месяца) Подключайте скоростной интернет до 100 Мбит/сек по акции. Вы получите бесплатную ТВ-приставку и целый набор дополнительных услуг, среди которых более 200 ТВ-каналов, домашние кинотеатры: START и О!Кино, доступ к YouTube и интернет-браузеру с телевизора. Подробнее на сайте saimatelecom.kg. Удобно, что управлять лицевым счетом можно прямо в приложении «Мой О!» — проверить баланс без звонка в Call-centre или внести абонентскую плату через кошелек «О!Деньги».

Чтобы оставить заявку на подключение

• Звоните или пишите в WhatsApp/Telegram по номеру 0708 909 000, операторы работают круглосуточно.

• Или оставьте заявку на подключение на сайте saimatelecom.kg, в любом магазине O!Store или приложении «Мой О!» в разделе Saima Telecom.

Saima Telecom — надежный провайдер скоростного интернета и цифрового телевидения. На протяжении 26 лет компания зарекомендовала себя как стабильный и ответственный оператор связи, который постоянно инвестирует в новейшее оборудование и технологии.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.