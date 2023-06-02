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Бизнес

Проводной интернет в регионы — новые территории охвата Saima Telecom

В Кыргызстане наступает горячая пора — туристический сезон. Совсем скоро к нам приедут тысячи гостей из ближнего и дальнего зарубежья.

Для любого туриста скоростной интернет — это must have и один из основных критериев выбора места отдыха. Поэтому обеспечение стабильного сигнала Wi-Fi на территории гостевого дома — первостепенная задача принимающих хозяев. Наладить стабильное интернет-соединение в домах кыргызстанцев помогает Saima Telecom.

Интернет в города и села

В Кыргызстане, по словам технического директора Saima Telecom Юлии Зарубиной, доступ к проводному интернету Saima есть во всех крупных населенных пунктах республики. С начала 2023 года по программе ликвидации цифрового неравенства активизирована работа в малых населенных пунктах. В туристических зонах подключение к интернету идет с опережением. Завершено строительство оптоволоконной сети, которая охватывает новые территории, в том числе:

  • жилмассивы «Ала-Тоо», «Биримдик-Кут», «Мурас-Ордо» в Бишкеке;
  • села Александровка, Озерное, Садовое, Станционное, ГЭС-3 в Чуйской области;
  • город Чолпон-Ата, села Боконбаево, Торк-Куль, Барскоон, Бактуу-Долоноту в Иссык-Кульской области;
  • село Исакеева (Большевик) в Нарынской области;
  • город Джалал-Абад, села Первое Мая, Кызыл-Октябрь, Абдраимов, Советское, Аук в Джалал-Абадской области;
  • город Ноокат, села Арек, Бирлешкен (Кыргызстан), Джаны-Арык, Забдор, Нариман, Нурдар, Тулейкен в Ошской области;
  • село Караван в Баткенской области.

Интернет + ТВ всего за 580 сомов (первые три месяца)

Подключайте скоростной интернет до 100 Мбит/сек по акции. Вы получите бесплатную ТВ-приставку и целый набор дополнительных услуг, среди которых более 200 ТВ-каналов, домашние кинотеатры: START и О!Кино, доступ к YouTube и интернет-браузеру с телевизора. Подробнее на сайте saimatelecom.kg.

Удобно, что управлять лицевым счетом можно прямо в приложении «Мой О!» — проверить баланс без звонка в Call-centre или внести абонентскую плату через кошелек «О!Деньги».

Чтобы оставить заявку на подключение

• Звоните или пишите в WhatsApp/Telegram по номеру 0708 909 000, операторы работают круглосуточно.
• Или оставьте заявку на подключение на сайте saimatelecom.kg, в любом магазине O!Store или приложении «Мой О!» в разделе Saima Telecom.

Saima Telecom — надежный провайдер скоростного интернета и цифрового телевидения. На протяжении 26 лет компания зарекомендовала себя как стабильный и ответственный оператор связи, который постоянно инвестирует в новейшее оборудование и технологии.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/267113/
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