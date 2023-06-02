В Кыргызстане наступает горячая пора — туристический сезон. Совсем скоро к нам приедут тысячи гостей из ближнего и дальнего зарубежья.
Для любого туриста скоростной интернет — это must have и один из основных критериев выбора места отдыха. Поэтому обеспечение стабильного сигнала Wi-Fi на территории гостевого дома — первостепенная задача принимающих хозяев. Наладить стабильное интернет-соединение в домах кыргызстанцев помогает Saima Telecom.
Интернет в города и села
В Кыргызстане, по словам технического директора Saima Telecom Юлии Зарубиной, доступ к проводному интернету Saima есть во всех крупных населенных пунктах республики. С начала 2023 года по программе ликвидации цифрового неравенства активизирована работа в малых населенных пунктах. В туристических зонах подключение к интернету идет с опережением. Завершено строительство оптоволоконной сети, которая охватывает новые территории, в том числе:
- жилмассивы «Ала-Тоо», «Биримдик-Кут», «Мурас-Ордо» в Бишкеке;
- села Александровка, Озерное, Садовое, Станционное, ГЭС-3 в Чуйской области;
- город Чолпон-Ата, села Боконбаево, Торк-Куль, Барскоон, Бактуу-Долоноту в Иссык-Кульской области;
- село Исакеева (Большевик) в Нарынской области;
- город Джалал-Абад, села Первое Мая, Кызыл-Октябрь, Абдраимов, Советское, Аук в Джалал-Абадской области;
- город Ноокат, села Арек, Бирлешкен (Кыргызстан), Джаны-Арык, Забдор, Нариман, Нурдар, Тулейкен в Ошской области;
- село Караван в Баткенской области.
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Saima Telecom — надежный провайдер скоростного интернета и цифрового телевидения. На протяжении 26 лет компания зарекомендовала себя как стабильный и ответственный оператор связи, который постоянно инвестирует в новейшее оборудование и технологии.
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