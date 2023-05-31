Beeline Кыргызстан приготовил сюрпризы в честь Дня защиты детей

Уже завтра 1 июня — главный праздник детворы. Лучший подарок для ребенка — это яркие впечатления и счастливые моменты, которые запомнятся на всю жизнь. Поэтому мальчишкам, девчонкам, а также их родителям непременно стоит отметить этот праздник как можно ярче, веселее и интереснее.

В День защиты детей с 10.00 до 22.00 мэрия Бишкека и всемирно известная музыкальная группа D Billions устраивают грандиозный фестиваль детства.

С самого утра на площади Ала-Тоо будут проводиться национальные игры, мастер-классы, турниры и конкурсы, а вечером состоится концерт с участием звезд кыргызской эстрады и группы D Billions.

Компания Beeline Кыргызстан тоже примет участие в фестивале. С 16.00 стартует насыщенная программа от сотового оператора, в которой вас ждут:

игровые зоны;

веселые конкурсы;

яркие призы;

розыгрыш смартфона с главной сцены!

Входные билеты на фестиваль можно бесплатно приобрести на сайте ticket.kg: один билет на одного взрослого с ребенком. Соответственно, если детей двое или трое, то и сопровождающих должно быть столько же, чтобы каждый малыш был под присмотром.

Это отличный повод выбраться на праздник всей семьей. Дети будут в восторге, взрослым тоже не придется скучать, ведь все мы, как известно, родом из детства!

Beeline — 25 лет создания новых возможностей!

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.