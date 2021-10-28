«Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» с 25 октября по 20 декабря 2021 года проводит акцию «Переводы отправляй и подарки получай», в которой победители станут обладателями ценных призов.

Для участия необходимо отправлять и получать денежные переводы по международным системам денежных переводов «Золотая корона», «Контакт», Western Union, «Юнистрим» и другим международным системам без открытия счета, функционирующим в период проведения мероприятия.

Победителями станут участники, осуществившие наибольший объем переводов. Общий объем переводов определяется в национальной валюте путем конвертации суммы переводов в иностранной валюте по курсу Национального банка на дату совершения операции.

Акция будет проводиться во всех отделениях банка, в том числе в филиалах, сберегательных и выездных кассах.

В мероприятии могут принять участие лица, достигшие 18 лет, осуществляющие денежные переводы по международным системам денежных переводов без открытия счета.