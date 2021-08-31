Beeline поздравляет с Днем независимости и дарит бесплатные звонки за рубеж

Вот уже на протяжении 23 лет Beeline остается стабильным и надежным оператором кыргызстанцев. Компания регулярно принимает участие в социальных проектах, вот и ко Дню независимости оператор дарит своим абонентам бесплатные звонки за рубеж.

В честь Дня независимости Кыргызстана Beeline дает возможность своим абонентам абсолютно бесплатно связаться с близкими, проживающими в России и Казахстане.

Акция «Дни бесплатных звонков за рубеж» доступна на сети Beeline в этих странах. Узнать коды операторов Beeline можно на сайте компании в разделе «Звонки за рубеж».

Пакет активируется в 00 часов 00 минут и заканчивает действие в 23 часа 59 минут каждого дня. Исходящие звонки на номера Beeline России и Казахстана суммируются в течение суток. Проверить, сколько доступных минут для бесплатных звонков осталось, можно при помощи простой команды: *2021# вызов.

Важно, что неиспользованные в течение дня минуты не переходят на следующий. А по окончании пакета бесплатных минут активируется тарификация на международные звонки согласно условиям вашего тарифного плана.

Акция «Дни бесплатных звонков за рубеж» продлится до 1 сентября включительно.

Beeline поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости Кыргызстана — главным государственным праздником республики, который символизирует национальное единство и согласие. Желаем нашей молодой республике долгих лет процветания, а гражданам — здоровья, достатка и мира.

Beeline: c заботой о вас и ваших близких!