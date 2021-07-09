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Бизнес

Бренд Lay’s запустил социальный проект в поддержку людей с нарушениями слуха

Проблема нарушения слуха достаточно распространена как во всем мире, так и в Кыргызстане. Согласно данным ВОЗ, людей с разной степенью нарушения слуха в мире — 430 миллионов, в Кыргызстане таких людей тысячи.

Главной проблемой, которая мешает людям с нарушениями слуха влиться в общество, является сложность коммуникации с внешним миром. Дело в том, что основные способы общения для них — это язык жестов и дактилология, чтение по губам. И многие ли могут их понять?

Но есть один универсальный жест, который имеет одинаковое значение на любом языке и понятен каждому без слов. Это улыбки!

Бренд Lay’s совместно с Красным Полумесяцем Кыргызстана хочет сделать мир более открытым для людей с нарушениями слуха. И призывает всех кыргызстанцев объединиться и делиться улыбками!

Вместе мы можем сделать мир улыбчивее и позитивнее! С каждой покупки пачки Lay’s любого вкуса с улыбкой на упаковке Красному Полумесяцу Кыргызстана будет перечислен 1 сом на покупку слуховых аппаратов для людей с нарушениями слуха. Вклад каждого очень важен, и поможет людям услышать мир!

Поддержка такого рода обусловлена тем, что некоторые из людей с нарушениями слуха могли бы слышать и общаться с другими, но слуховые аппараты — очень дорогостоящая покупка.

При этом слуховой аппарат для таких людей больше, чем просто подарок от бренда. Это — возможность услышать мир, воплотить давние мечты и желания. Кто-то сможет поговорить с родными, кто-то сможет учиться, кому-то это поможет улучшить свою жизнь как в самых простых вещах (услышать сигнал домофона, ответить на телефонный звонок), так и в более масштабных (слушать музыку и смотреть кино, коммуницировать с окружающим миром).

«Наша миссия — это улучшение и облегчение жизни уязвимых слоев населения, в которую входят люди с нарушением слуха. В связи с этим для НОКП очень важно оказать им помощь и дать возможность доступа к базовым потребностям и услугам. Какой он, мир людей, лишенных возможности наслаждаться звуками жизни? С какими трудностями им приходится сталкиваться ежедневно и как научиться радоваться жизни, приспособившись к обстоятельствам? Дать возможность людям слышать на сегодняшний день не является чем-то фантастическим или невозможным. Получив слуховые аппараты, многие слабослышащие люди могли бы получить возможность реализовать свои незамысловатые и теплые желания: учиться, работать, услышать смех любимых, звуки дождя», — рассказывает Айдай Бакашева, начальник департамента социального развития ОО НОКП КР.

Чтобы поддержать людей с нарушениями слуха и помочь бренду собрать как можно больше улыбок, вы можете не только купить продукт с изображением улыбки в магазине, но и записать Stories в Instagram, используя маску Lay’s.

С каждой сторис дополнительный 1 сом будет направлен Красному Полумесяцу Кыргызстана на покупку слуховых аппаратов в пределах общей суммы благотворительной помощи.

Данная акция действует на всей территории Кыргызстана, началась 15 июня и продлится до 15 августа 2021 года включительно. Делитесь улыбками вместе с Lay’s и помогайте людям с нарушениями слуха услышать мир!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200371/
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