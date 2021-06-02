ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV в ПОДАРОК!

Мобильный оператор О! совместно с Saima Telecom запускают суперпредложение — «Вместе дешевле 2.0».

Такого еще не было! Домашний проводной интернет в ПОДАРОК еще не дарился!

«Вместе дешевле 2.0» — это мобильная связь для всей семьи, домашний проводной интернет и цифровое телевидение О!TV в одном пакете.

Вы получаете:

три SIM-карты с безлимитной связью в сети O!;

30 ГИГАБАЙТОВ мобильного интернета для каждого;

+ В ПОДАРОК домашний проводной безлимитный интернет Saima + O!TV:

проводной интернет от Saima;

более 200 популярных каналов О!ТV;

возможность просмотра ТВ сразу с трех устройств одновременно;

управление ТВ-эфиром.

Оплата за все с одной главной SIM-карты — 1 тысяча 290 сомов в месяц.

Пакет «три в одном» упрощает жизнь и экономит семейный бюджет — не нужно думать о разных датах оплаты за мобильную связь для каждого члена семьи и отдельно за домашний интернет с ТВ.

Начните экономить прямо сейчас!

Оставляйте заявку на подключение:

на сайте vmeste.o.kg;

*955 — для абонентов О! звонок бесплатный;

— для абонентов О! звонок бесплатный; 0 500 000 955 — для абонентов других мобильных операторов (согласно тарифному плану).

Оставить заявку на подключение к пакету можно в любом магазине O!Store, а также в офисе продаж и обслуживания Saima Telecom по адресу: Бишкек, проспект Чуй, 111а, пересекает улицу Алма-Атинскую; режим работы: понедельник-пятница — 9.00-19.00. При необходимости вы можете приобрести Wi-Fi роутер на выбор и ТВ-приставку у специалистов Saima Telecom, которые будут производить подключение (о желании приобрести оборудование и его наличии уточните во время оформления заявки). Подробнее на сайте → vmeste.o.kg.

Вместе дешевле 2.0 — это экономия, удобство и забота о близких!

Подключение к тарифу и получение подарка доступно только в городе Бишкеке и Чуйской области при условии возможности подключения вашего дома к проводному интернету Saima Telecom. Обязательно заключение договора на 1 год (12 оплаченных периодов) с ежемесячным внесением абонентской платы за тариф. Телевидение предоставляется в рамках пакета «O!TV Премиум» в услуге O!TV только при условии оплаченной абонентской платы за тариф. Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляются ОсОО «Диас ТВ». Стоимость указана с учетом всех налогов. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком»: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР, ЗАО Saima Telecom: № 16-0019-КР, № 03-292-КР, № 14-1103-КР, № 14-1168-КР. Информация действительна на момент публикации: 28.05.2021.