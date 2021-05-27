Hyundai Sonata может стать твоей! Не пропусти розыгрыш 31 мая

Остались считанные дни до финального розыгрыша лотереи «Весенний драйв».
Уже 31 мая будут разыграны новый автомобиль Hyundai Sonata и сразу 24 смартфона Tecno!
Стать участником лотереи может каждый. Для этого достаточно совершить одно из следующих действий и получить за это электронные лотерейные билеты:
- пополнить баланс на сумму 200 сомов и более;
- приобрести полезный гаджет в магазинах O!Store;
- зарегистрироваться в приложении «Мой О!»;
- пройти идентификацию;
- оплатить через кошелек «О!Деньги» интернет, коммунальные услуги, счета в кафе, магазинах, на АЗС или любой из 800 доступных сервисов.
Розыгрыш состоится в прямом эфире на странице Instagram в присутствии специальной комиссии с помощью генератора случайных чисел.
Отметим, всего в рамках лотереи уже было разыграно 176 смартфонов Tecno и 2 автомобиля Hyundai.
Торопитесь получить билеты и не упустите шанс выиграть!
Все подробности на сайте drive.o.kg.
Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан».
Разрешение на проведение лотереи № 194 от 4 марта 2021 года. Период проведения с 7 марта 2021-го по 31 мая 2021 года. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.