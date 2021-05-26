Интернет-магазин Globus: экономия денег и времени

Чтобы не сбиться с современного темпа жизни и постараться все успеть, мы постигаем тайм-менеджмент и используем все возможности для экономии времени. Одну из таких возможностей своим клиентам предоставляет сеть магазинов Globus. Нет времени ходить с тележкой по торговому залу и потом стоять в очереди на кассе? Предпочитаете покупать товары, сидя на мягком диване, с комфортом и без спешки? Нет желания с тяжелыми сумками добираться домой на такси? Тогда интернет-магазин Globus — самый лучший для вас вариант!

Ассортимент — глаза разбегаются!

Прогуляться по виртуальным рядам торговой сети — все равно что полноценно сходить за покупками. Итак, усаживаемся удобнее и заходим на сайт.

В размещенном на нем каталоге можно найти представленные в сети магазинов Globus качественные и доступные по цене продукты питания и товары. Мясная и молочная продукции всех видов от разных фирм-производителей, фрукты и овощи (в том числе замороженные), хлебобулочные и кондитерские изделия (не забываем, что Globus также предлагает вкуснейший хлеб и торты собственного производства). Здесь же представлена разнообразная бакалея, готовые блюда, включая салаты и соленья, замороженные полуфабрикаты, алкогольные и безалкогольные напитки, чаи и кофе.

Те, кто соблюдает диету и придерживается принципов правильного и здорового питания, могут заглянуть в дополнительный раздел «Диетическая и диабетическая продукция». Мамы, которым обременительно ездить в магазин с маленьким ребенком, найдут в интернет-магазине Globus все необходимое для своего малыша: детское питание, одежду, бытовую химию, игрушки. И конечно, смогут позаботиться о себе — виртуальные прилавки заполнены уходовой косметикой для лица, рук, волос и другой косметической продукцией.

С Globus легко навести чистоту в доме: чистящие, моющие, дезинфицирующие средства в магазине представлены в полном объеме. И приобрести для дома как нужную в хозяйстве мелочь, например губку для обуви или лампочку, так и сделать более крупную покупку в разделе бытовой техники, где предлагаются утюги, блендеры, миксеры, фены.

На заметку садоводам, которые с наступлением весны устремляются на дачи. В онлайн-магазине Globus есть все для приусадебного участка, огорода и сада, начиная от семян и заканчивая садовым инвентарем.

А любителям отдыха на природе пора собирать походные рюкзаки. Уголь и средства для розжига, спреи от насекомых, мангалы — эти и многие другие товары размещены в разделе «Все для пикника». Не забудьте прихватить с собой из кондитерских изделий маршмеллоу. Подрумяненное лакомство на костре придется по душе всей компании.

Свои товары в онлайн-каталоге найдут автовладельцы и любители активного образа жизни. А еще Globus позаботится о том, чтобы семейный праздник прошел весело и ярко: свечи для торта, воздушные шары, праздничные колпаки и гирлянды больше не придется искать в специализированных магазинчиках. И не обойдет вниманием домашних питомцев. Корма для животных от популярных производителей представлены здесь в большом ассортименте.

Онлайн-покупки — легко, удобно и быстро

А теперь несколько слов о том, что нужно знать при посещении интернет-магазина Globus.

Прежде всего — цены на товары и продукты питания в нем идентичны тем, что установлены в магазинах сети. Акционная продукция на сайте тоже указывается со скидками. Кроме того, держатели накопительных карт, которые позволяют клиенту пользоваться специальными предложениями, персональными скидками, участвовать в розыгрышах или получать бонусы за покупку, могут пройти регистрацию на сайте интернет-магазина. При авторизации достаточно указать номер телефона, на который зарегистрирована накопительная карта, и она автоматически отобразится в личном кабинете.

Напомним, что бонусы начисляются покупателю на карту при покупке товаров от 800 сомов по схеме: один бонус за каждые 100 сомов. Единовременно за покупки от 2 тысяч сомов клиент получает два бонуса за каждые 100 сомов, а от 5 тысяч — три. Каждый бонус равен 1 сому.

Интернет-магазин Globus работает круглосуточно — оформить заявку можно в любой момент, а при оплате за товары возможен как наличный, так и безналичный расчет через платежные сервисы MBank online от банка «Кыргызстан», Visa, MasterСard, Кошелек «О! Деньги».

Каждый заказ комплектовщики собирают особенно тщательно, так что в качестве и свежести продуктов сомневаться не приходится. Доставка осуществляется в среднем в течение часа. При ее оформлении также действует гибкая система для удобства покупателей: к примеру, клиенты Globus могут заказать товары к определенному времени или дате.

К тому же на данный момент проходит невероятно выгодная акция «Доставка за 99 сомов», а при заказе на сумму свыше 5000 сомов за доставку платить не придется. Более подробно с условиями доставки можно ознакомиться на сайте.

Делайте покупки выгодно, быстро и удобно с интернет-магазином Globus, который продолжает развиваться на онлайн-рынке страны и разрабатывать новые интересные предложения для клиентов!