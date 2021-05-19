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Бизнес

Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом КНР в Кыргызстане

Сегодня, 19 мая, в Бишкеке состоялась встреча президента Кыргызского футбольного союза Канатбека Маматова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

Стороны обсудили различные проекты в области развития футбола, в особенности вопрос строительства нового современного стадиона. Канатбек Маматов привел в пример Беларусь, где на китайский грант строится национальный футбольный стадион и бассейн. Он также отметил, что футбол на сегодняшний день не только объединяет любителей данного вида спорта в мире, но и дает новый толчок для развития дружественных отношений между странами.

Госпожа Ду Дэвэнь отметила, что Китайская Народная Республика готовится принять Кубок Азии 2023 года. Посол выразила заинтересованность в реализации проектов, особо подчеркнув, что строительство стадиона должно решаться на государственном уровне. Она отметила, что этот проект обсуждался с представителями прежнего руководства страны, но вопрос так и не был доведен до конца. Посол дополнила, если строительство современного стадиона будет в приоритете у государства, то проект имеет шанс на реализацию.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/194499/
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